Motorinde ÖTV Düzenlemesi: 9 Lira İndirim

Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) kademeli uygulamaya geçildi, motorinin litre fiyatına yaklaşık 9 lira indirim geldi.

Akaryakıt piyasasına ilişkin vergi düzenlemesi Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

Kararla, motorinde ÖTV'nin ağustos sonuna kadar sıfırlanmasıyla pompa fiyatlarında yaklaşık 9 lira indirim oldu.

Böylece motorinin litre fiyatı, İstanbul'da yaklaşık 70,80 liraya, Ankara'da 71,92 liraya, İzmir'de ise 72,20 liraya geriledi.

Vergi düzenlemesi, küresel petrol piyasasındaki yüksek fiyatların pompaya etkisini kısa vadede önemli ölçüde hafifletmiş oldu.

Motorinde ÖTV kademeli olarak artırılacak

Kararla, tüketici, nakliyeci ve sanayiciler üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor.

ÖTV tutarı yıl sonuna kadar her ay 3 lira artırılarak eylülde 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira ve aralıkta 12 liraya çıkarılacak.

Böylece motorinde ÖTV, 1 Ocak 2027'den itibaren litre başına 13,9006 liraya yükselerek eşel mobil sistemi öncesindeki seviyesine dönecek.