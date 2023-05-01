Motorine 59 kuruşluk indirim kapıda! - Son Dakika
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Motorine 59 kuruşluk indirim kapıda!

01.05.2023 12:41

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Buna göre 3 Mayıs çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 59 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizde meydana gelen değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM

Motorin fiyatlarında 3 Mayıs çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20.37 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.71 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine 59 kuruşluk indirim kapıda! - Son Dakika


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