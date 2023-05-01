Motorine 59 kuruşluk indirim kapıda!

Brent petrol fiyatları ve dövizde meydana gelen değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorin fiyatlarında 3 Mayıs çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20.37 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.71 TL'den satılıyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
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