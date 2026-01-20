Motorine bu gece 1 lira 15 kuruş zam geliyor - Son Dakika
Ekonomi

Motorine bu gece 1 lira 15 kuruş zam geliyor

20.01.2026 09:47
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 56 liradan, Ankara'da ise 57 lira 9 kuruştan satılacak.

Brent petrolde yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk artış bekleniyor.

İSTANBUL'DA 56 LİRAYA YÜKSELECEK

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 56 liradan, Ankara 57 lira 9 kuruştan, İzmir'de ise 57 lira 35 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

10:03
