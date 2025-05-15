Motorine gece yarısı okkalı zam - Son Dakika
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Ekonomi

Motorine gece yarısı okkalı zam

Motorine gece yarısı okkalı zam

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısı motorine 1 lira 83 kuruş zam gelirken, pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorin 46 lira 5 kuruştan, Ankara'da ise 46 lira 86 kuruştan satılıyor.

15.05.2025 07:45
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Brent petrol ve döviz kuru dalgalanmaları, vergi artışlarıyla birleşerek akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Dün benzin fiyatına 1 lira 50 kuruş zam yapılırken, bugün de motorine zam geldi.

Motorinde 1 lira 83 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. İstanbul'da benzin 46 lira 78 kuruş, motorin 46 lira 5 kuruştan satılıyor. Ankara'da ise 47 lira 4 kuruş, motorin 46 lira 86 kuruş satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Brent Petrol, İstanbul, Ekonomi, Ankara, Enerji, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine gece yarısı okkalı zam - Son Dakika

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