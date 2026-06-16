Motorine ikinci indirim geliyor - Son Dakika
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Motorine ikinci indirim geliyor

16.06.2026 10:34
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ABD ile İran’ın savaşı bitirecek anlaşmaya varmasının ardından uluslararası piyasalarda petrol ve motorinin ton fiyatlarının düşmesi, peş peşe indirimleri gündeme getirdi. Motorine, bu gece yarısı 1,66 TL indirim daha bekleniyor. Eşel mobil sistemi uyarınca pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 42 kuruş.

ABD ile İran savaşıyla 115 dolara kadar çıkan Brent petrol fiyatı, iki ülkenin savaşı bitirecek anlaşmaya varmasıyla geriledi. Brent petrol, 82 dolar düzeyinde işlem görüyor.

İLK İNDİRİM POMPAYA YANSIDI, İKİCİSİ BU GECE

Anlaşma haberleriyle birlikte, uLuslararası piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı da düştü. Buna bağlı olarak motorine peş peşe indirimler gündeme geldi. Motorine, bugünden geçerli 1,23 TL indirim yapıldı. İkinci indirim bu gece yarısı uygulamaya girecek.

Sektör kaynakları, motorine, bu gece yarısı 1,66 TL indirim göründüğünü belirterek, "Eşel mobil sistemi uyarınca pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 42 kuruş" dedi.

"BENZİN İNDİRİM İÇİN GEREKLİ DÜZEYE GELMEDİ"

Kaynaklar, benzine bir indirimin söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine, "Küresel piyasalarda benzinin metrik ton fiyatı da geriledi. Ancak, indirim için gerekli düzeye daha gelmedi" dedi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından petrol, motorin ve benzinde daha hızlı bir düşüşün yaşanabileceğini vurgulayan kaynaklar, “Bu da doğal olarak gerek benzine gerekse de motorine yeni indirim anlamına gelecek“ diye konuştu.  

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 65,23 TL, Ankara'da 66,35 TL ve İzmir'de 66,63 TL oldu. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 63,03 TL, Ankara'da 63,99 TL ve İzmir'de 64,27 TL seviyesinde bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine ikinci indirim geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • tolga karabulut tolga karabulut:
    MAZOTTA ÖTV 70 TL DEN SONRA DEVREYE GİRDİ ÖTV GİTMESİ NE DEMEK O ZAMAN ESKİ KARŞILADIGI FARKI ALIYOR AĞAM ! 0 0 Yanıtla
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