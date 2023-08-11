Motorine zam geldi, benzin fiyatları değişmedi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 80 kuruş zam geldi. İstanbul'da güncel fiyatlara göre motorinin litresi 38 lira 31 kuruştan satılmaya başlandı.

MOTORİNE 1 LİRA 80 KURUŞ ZAM

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Dolar kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası motorinin litresine 1 lira 80 kuruş zam yapıldı. Zam bu gece yarısından itibaren geçerli olurken, güncel fiyata göre İstanbul'da motorinin litresi 38 lira 31 kuruştan satılmaya başlandı.

BENZİNE ZAM YOK

Benzin grubuna ise herhangi bir zam gelmedi. Benzinin litresi ortalama 36.13 liradan satılıyor.

3-4 LİRA ZAM GELECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Petrol fiyatlarının 87 doları aşarak son 4 ayın en yüksek seviyesini görmesi ve dolar kurunun 27 lirayı aşmasının ardından dün sosyal medyada korkutan bir iddia ortaya atılmıştı. Birçok kullanıcı "Bu hafta benzine 3, motorine ise 4 lira zam geliyor" paylaşımları yaparken, sektör kaynaklarından resmi bir açıklama gelmemişti. Korkutan iddia sonrası akaryakıta gelecek zam miktarı netleşti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.