Dün motorine bugün benzine indirim geldi! Fiyatı 50 kuruş geriledi - Son Dakika
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Dün motorine bugün benzine indirim geldi! Fiyatı 50 kuruş geriledi

27.07.2022 00:12

Brent petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermeyi sürdürüyor. Dün motorine gelen 92 kuruşluk indirimin ardından bugünde benzine 50 kuruş indirim yapıldı. Fiyat değişikliğinden sonra benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 23 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 38 kuruşa düştü.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı.

MOTORİNİN ARDINDAN BİR İNDİRİM DE BENZİNE

Dün motorine gelen 92 kuruşluk indirimin ardından bugün de benzine indirim geldi. Benzinin litresi 50 kuruş düştü.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Fiyat değişikliğinin ardından İstanbul'da benzinin litresi 22 lira 23 kuruşa geriledi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 22 lira 38 kuruşa geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Dün motorine bugün benzine indirim geldi! Fiyatı 50 kuruş geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dün motorine bugün benzine indirim geldi! Fiyatı 50 kuruş geriledi - Son Dakika
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