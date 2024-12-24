MSC Sinfonia İzmir Limanı\'na Demir Attı

Ekonomi

İzmir Limanı'na MSC Sinfonia gemisi demir attı.

Gemi, İstanbul, Yunanistan'ın Pire kenti ile Korfu Adası ve İtalya'nın Bari kentinin ardından İzmir'e geldi.

Limana sabah saatlerinde demirleyen kruvaziyerin 2 bin 700 yolcusu, gümrük işlemlerinin ardından kente ayak bastı.

Turistler şehir merkezinin yanı sıra Bergama ve Efes antik kentleri ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için limandan ayrıldı.

Gemi, bugün İzmir programının ardından İstanbul'a hareket edecek.