MSÜ Öğrencileri Turbo Fan Modülüyle Birinci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MSÜ Öğrencileri Turbo Fan Modülüyle Birinci Oldu

MSÜ Öğrencileri Turbo Fan Modülüyle Birinci Oldu

Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri, askeri turbo fan modülü ile TEKNOFEST'te birincilik kazandı.

05.10.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu öğrencilerinin hava araçları için tasarladığı "askeri turbo fan modülü", Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin "Jet Motor Tasarım Yarışması"nda birincilik ödülü aldı.

Okul bünyesinde kurulan İki Mavi Takımı'ndan 7 öğrenci, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Doğuş Özkan danışmanlığında dron ve insansız hava araçlarında (İHA) kullanılması için fan modülü üretti.

Öğrenciler, hava araçlarındaki motorların etki kuvvetini artıran modül ile TEKNOFEST'in Jet Motor Tasarım Yarışması'na katıldı.

Jüri değerlendirmesi sonucu birinci olan proje, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te sergilenmeye başladı.

Takımın standını ziyaret edenler, yerli ve milli "askeri turbo fan modülü" hakkında bilgi aldı.

Üst üste 3 yıl birincilik ödülü aldılar

Takım kaptanı Enes Şerefoğlu, AA muhabirine, 2021'den beri TEKNOFEST'e katıldıklarını söyledi.

Festivalde katıldıkları ilk yarışmada ikincilik ödülü kazandıklarını dile getiren Şerefoğlu, "İkincilikten sonra 3 yıl üst üste birinci olduk. Bu başarılarımızda bize desteklerini esirgemeyen Sayın Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile dekanımız ve okul komutanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

"TEI-TF6000'nın fan modülünün küçük boyutunu yaptık

Şerefoğlu, modülü kendilerinin tasarladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda sadece TEI, turbo fan modülü üzerine çalışıyor. İlk yerli turbofan uçak motoru TEI-TF6000'nın fan modülünün küçük boyutunu yaptık. Bu modül, askeri alandaki dronlar, gemi savar füzeleri ve küçük çaplı İHA'larda kullanılabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde iyi bir subay olmayı hedefliyoruz. Bunun ışığında Türk Silahlı Kuvvetleri çatısında altındaki yerli ve milli projelerde boy göstermek istiyoruz."

Kaynak: AA

Deniz Harp Okulu, Havacılık, Teknofest, Teknoloji, Ekonomi, Savunma, Eğitim, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MSÜ Öğrencileri Turbo Fan Modülüyle Birinci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
13:12 TFF’de büyük skandal Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
18:14 Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı
18:12 Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu
17:51 Videoyu izlemeniz lazım Kullandığı penaltı maçın önüne geçti Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti
17:43 Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:24 Aç gözlülükte son nokta Bu ev için istenen kirayı duyunca “Yok artık“ diyeceksiniz Aç gözlülükte son nokta! Bu ev için istenen kirayı duyunca "Yok artık" diyeceksiniz
17:20 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini diktirdi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 15:05:52. #1.13#
SON DAKİKA: MSÜ Öğrencileri Turbo Fan Modülüyle Birinci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement