MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Mücbir Sebep Süresinin Uzatılmasını Talep Etti

Ekonomi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun ana gündemi mücbir sebep oldu.

Mücbir sebep süresinin uzatılması için iki aydır ciddi bir kamuoyu çalışması yürüttüklerini aktaran Başkan Sadıkoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'un başkanlığında düzenlenen İl Ekonomi İstişare Toplantısı'nın oldukça verimli geçtiğini belirtti. Cantimur'a sundukları dosyada Malatya iş dünyasının mücbir sebeple ilgili taleplerinin yer aldığını belirten Başkan Sadıkoğlu, kalan 48 saatlik sürede milletvekilleri başta olmak üzere şehrin tüm dinamiklerinin konuyu dillendirmesi çağrısı yaptı.

"Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz"

Valilik, adliye gibi birçok kamu binasının dahi tamamlanmadığı, geçici binalarda hizmet verildiği, yüzlerce mali müşavirin ofisinin dahi olmadığı bir ortamda mücbir sebep süresinin uzatılmasının elzem olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, İslahiye ve Nurdağı'nın sesine kulak verilmesini ve Mücbir Sebep süresinin iş yerlerimiz tamamen teslim olup ticari hayat normale dönene kadar uzatılmasını talep ediyoruz" dedi.

"TMO'nun hamlesini bekliyoruz"

Kuru kayısıda yaşanan fiyat istikrarsızlığına da değinen Başkan Sadıkoğlu, "Bu yıl kuru kayısımız açıklanan rekoltenin çok üzerinde. Bu da fiyatın düşmesine neden oluyor. Üretim maliyeti 2 katına çıkarken, kayısımızın fiyatı yüzde 50 düştü. Fiyat istikrarının sağlanması için TMO'nun taban fiyat açıklaması ve ürün alımı yapması önem arz ediyor. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'ı ziyaret ederek, taban fiyat açıklanması ve ürün alımı konusunda ki talebimizi ilettik. Geçtiğimiz gün şehrimize gelen TMO Genel Müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşmede talebimizi yineledik. Taban fiyat ve ürün alımı konusunda olumlu bir sonuç çıkacak gibi. Talep dosyamızı Tarım ve Maliye bakanlıklarına da gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın şehrimiz adına elzem olan bu hususa kayıtsız kalmayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sanayimizi yeşil dönüşüme hazırlayacağız"

Malatya TSO olarak Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi konusuna hassasiyetler eğildiklerini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Geçtiğimiz hafta Odamızda Yeşil Dönüşüm ve Karbon Yönetimi semineri düzenledik. Dünyamız hızla değişiyor ve bu değişimin merkezinde çevresel sürdürülebilirlik yer alıyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği artık sadece çevrecilerin değil, iş dünyasının da en öncelikli gündem maddeleri arasında. Oda olarak yeşil dönüşüm konunun üzerine hassasiyetle eğiliyoruz. 2026 yılında tamamen uygulanmaya başlanacak olan Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi, özellikle AB ülkelerine ihracat yapan firmalarımızı yakından ilgilendiriyor. O nedenle, sanayimizi yeşil dönüşüme hazırlamak için önümüzdeki günlerde daha kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Çin'e ihracatımızı arttıracağız"

Malatya'daki ihracatçı firmaların Çin'e daha fazla ürün ihraç etmesi için yapılan görüşme hakkında bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, "Çin Sanayi İşadamları Derneği Başkanı Zhou Yanquan ve beraberindeki heyet Odamızı ziyaret etti. Oldukça verimli bir görüşme sağladık. Malatya olarak Çin ile yıllık ihracatımız yaklaşık 12 milyon dolar. Bu rakamı arttırmamız lazım. Çin'e ihracatımızın artması için önemli görüşmeler sağladık. Çinli iş insanları ile üyelerimizin ikili görüşmeler yaparak, ticaret partneri olmaları için de projeler geliştireceğiz. Üyelerimizin yeni pazarlara açılması için yeni hamlelerimiz olacak" şeklinde konuştu.

"Finansman maliyetleri azaltılmalı"

Merkez Bankası'nın politika faiz kararını da değerlendiren Başkan Sadıkoğlu, "Merkez Bankası beklentilere paralel olarak Ağustos ayında da politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Malumunuz politika faizi nisan ayından beri yüzde 50'de sabitlenmiş durumda. Merkez Bankası, enflasyon ve ekonomik büyüme arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Enflasyonun artış hızında düşüş görsek de aylık bazdaki enflasyonu hissetmeye devam ediyoruz. Faiz oranının yüksek seviyede sabit tutulması, krediye ulaşmamızı engelliyor. Mevcut koşullarda işletmelerimiz için borçlanma oldukça maliyetli bir hal almış durumda. Önümüzdeki dönemde rasyonel politikalarla enflasyonun düşürülmesini ve finansman maliyetlerinin azalmasını umut ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA