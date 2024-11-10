MTSO, Türk Devletleri ile İşbirliği İçin Hazır - Son Dakika
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Ekonomi

MTSO, Türk Devletleri ile İşbirliği İçin Hazır

MTSO, Türk Devletleri ile İşbirliği İçin Hazır

MTSO Başkanı Çakır, ortak alfabe ve bayrakla Türk devletleri arasında yeni işbirlikleri vurguladı.

10.11.2024 12:52
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, ortak alfabe ve ortak bayrak kullanımının Türk devletleri arasında kuracağı birleştirici güce dikkat çekerek, Mersin iş dünyasının kurulacak yeni işbirliklerine hazır olduğunu söyledi.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Türk Devletleri Türk Ticaret Fuarına katıldı. Mersin Heyeti, fuarda çeşitli resmi temaslarda da bulundu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MTSO Başkanı Çakır, fuarın Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ticaret, sanayi, yatırımlar, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesini amaçladığını belitti. Türk devletlerinin artık ortak bir alfabe ve ortak bayrak gibi birleştirici bir adımla yeni bir işbirliği aşamasına geçtiğini kaydeden Çakır, "Büyük bir pazardan ve bu pazarın erişebileceği çok daha büyük bir hinterlanttan bahsediyoruz. Bu daha ilk adım. Gelecek senelerde fuarın daha da büyüyeceğine ve etkin hale geleceğine inanıyoruz" dedi.

Mersin iş dünyası olarak kardeş ülkelerle bağlarını daha da geliştireceklerine değinen Çakır, "Mersin bugün 184 ülkeye ihracat yapan bir dünya kenti haline gelmiştir. Mersin iş dünyası Türk devletleri pazarlarında da sadece alıcı, satıcı veya yatırımcı olarak değil, diğer pazarlarda bu 8 devlet olarak ortak hareket etme mantığı ile çalışacaktır. Temaslarımızın ana nedeni de budur" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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