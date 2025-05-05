Müberra Eresin Üçüncü Kez TÜROB Başkanı - Son Dakika
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Ekonomi

Müberra Eresin Üçüncü Kez TÜROB Başkanı

Müberra Eresin Üçüncü Kez TÜROB Başkanı

Müberra Eresin, Türkiye Otelciler Birliği'nin başkanlığına üçüncü kez seçildi.

05.05.2025 15:41
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Müberra Eresin, üçüncü kez TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Müberra Eresin, yeniden Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanlığı'na seçildi. Türkiye'de turizm sektörünün en köklü ve en büyük temsilcilerinden TÜROB'un 25'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel Kurula Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de katıldı. TÜROB üyelerinin de yoğun katılımına sahne olan genel kurulda yapılan oylama sonucunda TÜROB'un yeni yönetim kurulu belli oldu.

Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Genel Kurul sonrası toplanan yönetim kurulu, Müberra Eresin'i yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçti. Böylece TÜROB'da üçüncü Eresin dönemi başlamış oldu.

Hediye Güral Gür, Taner Yallagöz ve Temel Aygün Başkan Yardımcısı olurken, İsmail Taşdemir de profesyonel Genel Sekreterlik görevine devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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