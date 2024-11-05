Mücbir Sebep Süresi Uzatılsın - Son Dakika
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Ekonomi

Mücbir Sebep Süresi Uzatılsın

Mücbir Sebep Süresi Uzatılsın

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, mücbir sebep süresinin 30 Kasım'da sona ereceğini ve uzatılması gerektiğini belirtti.

05.11.2024 13:25
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Mücbir sebep halinin uygulandığı 4 il ve 2 ilçenin ortak sesi olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Onlarca yıllık ticaret geçmişini bir kalemde silip atamayan ve mücadele gösteren depremzede esnafımızı, tüccarımızı ve sanayicimizi yine mücbir sebep kaygısı sardı. Süre 30 Kasım'da sona eriyor. Uzun vadeli plan yapılmasına imkan vermeyen, geçici, kısa süreli uzatmalar sorunları daha fazla büyütüyor. İşyerleri ve konutlar tamamen teslim edilinceye kadar mücbir sebep halinin devam etmesini talep ediyoruz" dedi.

Mücbir sebep süresinin sona ermesine 25 gün kaldığını hatırlatan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "6 Şubat asrın felaketinin ardından 640'ıncı günü geride bırakıyoruz. Dile kolay, tam 21 ay. Bir taraftan yıkımların, bir taraftan inşa faaliyetlerinin devam ettiği, sorunların çözüm, insanların umutla yarını beklediği şehrimizde binlerce esnafımız 21 metrekare alanda geçim mücadelesine devam ediyor. 10 bini aşan üyemiz var ve her gün sorunlarına bir yenisi ekleniyor. İş yeri inşaatları hızla yükseliyor, şahidiz. Ancak teslim edilen bir tane bile yok. Şehirlerimiz toparlanıp, iş yerleri teslim edilinceye kadar uzatılması için gerek şehrimizde gerek diğer illerde ciddi çalışmalar yürüttüğümüz Mücbir Sebep süresi sadece 3 ay uzatılmıştı. Süre 30 Kasım'da sona eriyor, 25 gün kaldı. Peki ya sonrası" şeklinde konuştu.

Kısa süreli uzatmaların sorunları daha fazla büyüttüğüne vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'da hala artçı depremler devam ediyor. Daha 15 gün önce 5,9 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinin etkilerini atlatamadan, şiddetli depremlere maruz kalmaya devam ediyoruz. 6 Şubat öncesi ticareti ile ekonomiye değer katan, istihdam oluşturan, şehrimizin tanıdığı birçok esnafımız bugün konteynerde asgari ücret düzeyine dahi ulaşamayan kazançlar ile ayakta kalmaya çalışıyor. Onlarca yıllık ticaret geçmişini bir kalemde silip atamayan esnafımız vergi ve prim borçlarının kaygısıyla ezilmesi hepimizi derinden üzerken, kimisi daha fazlasına göğüs geremeyip şehri terk ediyor. Deprem sonrası büyük nüfus kaybı yaşayan bölgemizde devam edecek bu göç hareketi, şehrimizin demografik ve kültürel yapısına ciddi zarar verme potansiyeli taşıyor ve endişelendiriyor. Uzun vadeli plan yapılmasına imkan vermeyen, geçici, kısa süreli çözümler sorunları daha fazla büyütüyor" şeklinde konuştu.

4 il ve 2 ilçenin ortak çağrısını seslendiren Başkan Sadıkoğlu, "Mücbir sebep süresi 25 gün sonra sona ererse hiçbir işletmenin biriken vergi borçlarını ödeyebilecek durumu yok. Süre uzatımı olmayacaksa, biriken vergi borçlarımızın vergi affı ile silinmesini bir kez daha talep ediyoruz. Mali müşavirimizin çoğunluğu konteynerlerde hizmet vermeye çalışıyor. Bu şartlarda ne beyanname verebiliriz ne de verilen beyannameleri ödeyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Maliye Bakanımıza sesleniyoruz; ikişer, üçer aylık periyotlarla değil, kesin ve net bir şekilde iş yerleri ve konutlar tamamen teslim edilinceye kadar Mücbir Sebep uygulamasının devam etmesi elzemdir. Bu çağrı, depremden en fazla etkilenen Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin çağrısıdır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mücbir Sebep Süresi Uzatılsın - Son Dakika

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