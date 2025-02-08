Muğla Beyaz Mermeri Dünyada Talep Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Beyaz Mermeri Dünyada Talep Görüyor

Muğla Beyaz Mermeri Dünyada Talep Görüyor

Muğla Beyaz Mermeri, klima özelliğiyle Arap ülkeleri başta olmak üzere 60'a yakın ülkeye ihraç ediliyor.

08.02.2025 11:48
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Muğla'da 2018'de coğrafi işaretle tescillenen "Muğla Beyaz Mermeri", dünyanın önemli yapılarının inşasında kullanılıyor.

Milas-Yatağan-Kavaklıdere hattı boyunca uzanan çok sayıdaki mermer ocağında üretilen mermere, klima özelliğinden dolayı özellikle Arap ülkeleri rağbet gösteriyor.

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık, AA muhabirine, Muğla Beyaz Mermeri'nin dünyada bilinen ve marka değeri olan bir taş konumuna geldiğini, siparişlerin daha çok "Muğla White" adı altında verildiğini söyledi.

Yaklaşık 60 ülkeye mermer ihracatı yaptıklarını belirten Işık, "Muğla Beyazı"nın Orta Doğu ve Avrupa ile Rusya, ABD, Avusturalya ve Kanada gibi birçok ülkeden talep gördüğünü kaydetti.

Muğla Beyaz Mermeri'nin farklı özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Işık, "Kendi içinde klima özelliği olan bir taş. Kristal yapısı dolayısıyla Arap ülkelerinden daha çok talep görüyor. Buralar sıcak iklim ülkeleri. İnsanların serin şekilde oturabilmeleri ve o iklimde kendilerini rahat hissedebilmeleri için binaların dışında kullandıkları taşlar da çok önemli. Muğla Beyazı da klima özelliği olmasından dolayı tercih ediliyor." diye konuştu.

"Sağlamlık açısından yüksek değerlere sahip"

"Muğla Beyazı"nın dünyanın önemli yapılarında kullanıldığına da dikkati çeken Işık, şöyle konuştu:

"Muğla Beyaz Mermeri, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, Aliyev'in Başkanlık Sarayı ve ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatlarında kullanıldı. Soğuk iklim olmasına rağmen yine yapı itibarıyla sağlamlık açısından yüksek değerlere sahip olduğundan Rusya'da da kullanılıyor.

Hem ince hem kalın malzeme olarak iç ve dış cephelerde değişik peyzaj çalışmalarında artık Muğla Beyazı yer alıyor. Bu ürünümüz için özel ölçüler geliyor. Bu çok sevindirici ve önemli bir konu. Kalın ve özel ebat dediğimiz zaman proje işlerine dahil olmuş oluyorsunuz. Böyle olunca daha yüksek bedele satmış oluyoruz."

Bölgede aylık yaklaşık 35 bin metreküp üretim yapıldığını, 650 bin metrekarelik kısmının bitmiş ürün olarak kasaya, palete girdiğini ifade eden Işık, "Muğla Beyazı"ndan sonra "Ege Gümüş" mermerinin de marka değeriyle ihracatta yerini aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla Beyaz Mermeri Dünyada Talep Görüyor - Son Dakika

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