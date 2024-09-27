Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fitch Ratings\'ten 10. Kez \'AAA\' Notu Aldı

Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten onuncu defa en yüksek not olan "AAA" aldı. Ayrıca bir diğer değerlendirme unsuru sonucunda "bbb(+)" seviyesinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi bağımsız finansal kredi profili (SCP) ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notunu Eylül ayında da tekrar en yüksek seviye olan "AAA" olarak belirledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Nisan ayından bu yana yapılan on değerlendirmede de "AAA" notu alarak güçlü bir mali yapısı olduğunu kanıtladı. Ulusal ölçekteki uzun vadeli kredi notu alanında en yüksek derece olan "AAA" notu Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım yapılabilir seviyede ve finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin son derece yüksek olduğu anlamına geliyor. Harcamaların sürdürülebilirliği ve ayarlanabilirliği ile borç ve likidite sağlamlığı gibi ölçütlerde gösterilen başarı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara, İstanbul, Manisa, Bursa, Antalya ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte kredibilitesi en yüksek kurumlar arasındaki yerini korumasını sağladı.

Fitch Ratings'in bir değerlendirme unsuru sonucunda "bbb(+)" seviyesinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi bağımsız finansal kredi profili (SCP) ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

Başkan Aras; "Büyükşehir Belediyemiz güçlü mali yapısı ile Muğlalı hemşehrilerimize güven verirken, uluslararası kredi kuruluşlarından da tam not almaya devam ediyor"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten Eylül ayında onuncu kez en yüksek not olan AAA aldıklarını söyledi ve Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları, projeleri ve hedefleri ile Muğla'ya güven verdiğini belirtti.

Başkan Aras; "Muğla Büyükşehir Belediyesi devam eden yatırımları, projeleri, hedeflediği Dünya Kenti Muğla vizyonu ile geleceğe emin adımlarla yürüyor. Dünya'nın en önemli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Eylül ayı kredi notumuzu yine en yüksek not olan AAA olarak açıkladı. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlara rağmen öz kaynaklarımız ve sağladığımız kredilerle Muğlamıza en fazla yatırım yapan kurumuz. Büyükşehir Belediyemiz hizmetleri ile vatandaşların yanında olurken güçlü mali yapısı, öz kaynaklarını doğru kullanımı ile Muğlalı hemşehrilerimize güven verirken dünyanın en önemli kredi derecelendirme kuruluşlarından da tam not almaya devam ediyor. Dünya Kenti Muğla vizyonumuz ve hemşehrilerimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz" - MUĞLA