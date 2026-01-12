Muğla Büyükşehir, tamamlanan yatırımları toplu açılışla hizmete alıyor - Son Dakika
Muğla Büyükşehir, tamamlanan yatırımları toplu açılışla hizmete alıyor

Muğla Büyükşehir, tamamlanan yatırımları toplu açılışla hizmete alıyor
12.01.2026 16:08  Güncelleme: 16:09
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer'de düzenlenecek toplu açılış töreni ile çeşitli sosyal, tarımsal ve çevresel yatırımları hizmete alacak. Açılışında gündüz bakımevleri, kadın yaşam merkezleri ve çevre yatırımları tanıtılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve yapım ile uygulama süreçleri tamamlanan yatırımlar, Seydikemer'de düzenlenecek toplu açılış töreniyle hizmete alınacak. Farklı ilçelerde hayata geçirilen sosyal, tarımsal, çevresel ve enerji yatırımları, vatandaşların kullanımına sunulacak.

Toplu açılış kapsamında hizmete alınacak tesislerden Seydikemer Gündüz Bakımevi, çocukların güvenli ve nitelikli bir ortamda bakım ve gelişimini desteklerken, ailelerin özellikle çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Dalaman Kadın Yaşam ve Kısa Mola Merkezi ise kadınlara yönelik sosyal destek, danışmanlık ve kısa süreli dinlenme imkanı sunarak, kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları yükü hafifletmeyi hedefliyor. Kısa Mola Merkezi ise engelli vatandaşların çeşitli etkinliklerle keyifli ve verimli zaman geçirmesini sağlarken, ailelerine de mola imkanı sunacak.

Üreticiye destek, kırsala katkı

Kırsal kalkınma ve üretici destekleri kapsamında yürütülen çalışmalar da tamamlanarak uygulamaya alındı. Süt soğutma tankı desteklemesi, hayvansal üretimde ürün kalitesinin korunmasına ve ekonomik kayıpların önlenmesine katkı sağlarken, balık yemi desteklemesi su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor. Ayrıca Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde toplam 175 üreticiye 18 bin 525 adet ceviz ve zeytin fidanı dağıtılarak, uzun vadede katma değeri yüksek tarımsal üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Çevre ve enerji odaklı yatırımlar

Çevre ve sürdürülebilirlik alanında hayata geçirilen yatırımlar arasında yer alan Fethiye Karaçulha Toptancı Hali Güneş Enerjisi Santrali (GES), yenilenebilir enerji kullanımıyla çevresel etkiyi azaltmayı ve belediye hizmetlerinde enerji verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Ortaca Katı Atık Aktarma İstasyonu ise atıkların daha düzenli ve etkin bir şekilde taşınmasını sağlayarak çevre yönetiminde önemli bir altyapı ihtiyacını karşılıyor.

Gündüz bakımevlerinin sayısı il genelinde artırıyor

Öte yandan Ula'da yapılacak Ula Emin Eller Gündüz Bakımevi Temel Atma Töreni ile ilçeye çocukların güvenle eğitim alacakları bir tesis kazandırılacak. Bu tesis ile Muğla genelinde Emin Eller Gündüz Bakımevlerinin sayısı 8'e yükselecek.

Yol, kaldırım ve sanat yapıları tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 yılları arasında yol, kaldırım ve sanat yapıları kapsamında Muğla genelinde yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Bu kapsamda, 2025 yılı içerisinde 2 milyar 86 milyon TL yatırım ile 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan çalışmalar, düzenlenecek toplu açılış töreniyle kamuoyuna tanıtılacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplu açılış töreni öncesinde yaptığı değerlendirmede Muğla'nın her ilçesinde, her vatandaşın günlük yaşamına doğrudan dokunan yatırımları hayata geçireceklerini, açılışını gerçekleştirecekleri tesisler arasında sosyal destekten tarımsal üretime, çevre korumadan yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir alanda sürdürülen çalışmaların sonucu olduğunu açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer, Ekonomi, Enerji, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir, tamamlanan yatırımları toplu açılışla hizmete alıyor - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir, tamamlanan yatırımları toplu açılışla hizmete alıyor - Son Dakika
