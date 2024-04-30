Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Tamamlanmak Üzere

Ekonomi

Geçen yıl Mart ayında temeli atılan Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yeni hizmet binasında sona yaklaşıldı

Muslihittin Mahallesi Hasat Sokakta hizmet veren Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, binanın yetersiz kalması üzerine Çevre Yolu yeni otogar bölgesinde yeni hizmet binası yapımı için çalışmalara başlamıştı. Bir yıl önce başlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü yeni hizmet binasının 2024 yılının sonlarına doğru tamamlanarak hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

154 milyon TL muhammen bedeli bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yeni hizmet binası zemin artı 3 kat olarak inşa ediliyor. Şu anda hizmet veren binaya oranla daha geniş bir alana sahip olacak olan yeni hizmet binası şehir dışında olması nedeniyle otopark sorunu da yaşamayacak. - MUĞLA