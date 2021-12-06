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Muğla'da 39 il ve 2 ülkenin toprak, bitki ve su analizi yapıldı - Son Dakika

Muğla'da 39 il ve 2 ülkenin toprak, bitki ve su analizi yapıldı

06.12.2021 14:30
Muğla'da 39 il ve 2 ülkenin toprak, bitki ve su analizi yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) işbirliği ve yatırımı ile 2015 yılında üniversite yerleşkesinde kurulan Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı toprak, bitki ve su analizi yaparak üreticilerin daha fazla ürün ve bilinçli tarım...

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) işbirliği ve yatırımı ile 2015 yılında üniversite yerleşkesinde kurulan Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı toprak, bitki ve su analizi yaparak üreticilerin daha fazla ürün ve bilinçli tarım yapmasını sağlıyor. Türkiye'nin dört kapsamda yetkilendirilen tek laboratuvarı olan Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarında bugüne kadar 13 Bin 316 toprak, bitki ve su analizi yapıldı.

39 İl ve 2 ülkenin de analizleri yapıldı

'Toprağını Satma, Ürününü Sat' anlayışı ile tarımsal üretime destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli yatırımlarından biri olan Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı sadece Muğla'ya değil Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen toprak, su, bitki analizlerine de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır da dahil olmak üzere Türkiye'de 39 ilin toprak analizinin yanı sıra KKTC ve Kazakistan'ın da toprak analizleri Muğla'da yapılıyor. Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarına bugüne kadar en fazla numune gönderen il 826 numune ile Diyarbakır olurken, Çanakkale 559, Denizli 387, Tekirdağ 167, İstanbul ise 129 numune gönderdi.

Başkan Gürün, "Tarımda eski usul yöntemlerin yerine bilimsel verilere dayanan sistemli bir üretim getirmek istiyoruz"

Tarımda eski usul yöntemlerin yerine bilimsel verilere dayanan sistemli bir üretim getirmek istediklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, topraktan hasada üreten köylünün yanında olduklarını, milli ekonominin temeli olan tarıma destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Gürün, "Muğla'da nüfusumuzun yüzde 55'i kırsalda yaşıyor. Muğla turizm kenti olarak bilinse de verimli toprakları, başat ürünleri ve alın teri ile üreten köylüsü ile tam anlamıyla bir tarım kenti. Büyükşehir Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bugüne tarıma çok büyük bir önem veriyor, üreten köylümüzün yanında oluyoruz. Üreten köylümüzün babadan kalma yöntemler yerine toprağında hangi ürünün yetişeceğini bilmesi, katma değeri yüksek ürünlerle emeğinin karşılığını alması, toprağını değil ürettiği ürününü satması, vahşi sulama yerine modern yöntemler kullanması, bilinçli ve toprağının değerini bilmesi için hizmet ve projeler üretiyoruz. 2015 yılında üniversite yerleşkesi içerisinde kurduğumuz Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarımız da üretimin en başını yani temelini oluşturuyor. Laboratuvarımızda üreticinin toprağının hangi ürüne elverişli olduğunu, hangi gübrelerin kullanılması yada kullanılmaması gerektiği, su kalitesine göre uygun bitki yetiştirme ve sürdürülebilir toprak yönetimi konusunda bilgiler vererek destek oluyoruz. Tahlili yapılan toprak, bitki, sulama suyundan sonra üreticimizin topraktan hasada yanında oluyor birlikte üretiyoruz. Muğla'mız üretecek, üreten köylümüz ve ülkemiz kazanacak" dedi. - MUĞLA

Muğla'da 39 il ve 2 ülkenin toprak, bitki ve su analizi yapıldı
Muğla'da 39 il ve 2 ülkenin toprak, bitki ve su analizi yapıldı
Muğla'da 39 il ve 2 ülkenin toprak, bitki ve su analizi yapıldı
Muğla'da 39 il ve 2 ülkenin toprak, bitki ve su analizi yapıldı
Muğla'da 39 il ve 2 ülkenin toprak, bitki ve su analizi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Bitki, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muğla'da 39 il ve 2 ülkenin toprak, bitki ve su analizi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Muğla'da 39 il ve 2 ülkenin toprak, bitki ve su analizi yapıldı - Son Dakika
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