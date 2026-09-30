Muğla\'da Ağustos ayında dış ticaret fazlası 95 milyon 434 bin 556 dolar oldu

Muğla'da Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre 134 milyon 777 bin 687 dolarlık ihracat, 39 milyon 343 bin 131 dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Kentin Ağustos ayındaki dış ticaret fazlası 95 milyon 434 bin 556 dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Muğla'da Ağustos ayında gerçekleştirilen ihracatın değeri 134 milyon 777 bin 687 dolar olurken, ithalat 39 milyon 343 bin 131 dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu verilere göre Muğla'nın ihracatı ithalatın yaklaşık 3,4 katı olurken, kent ekonomisi Ağustos ayında 95 milyon 434 bin 556 dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

Muğla'nın dış ticaretinde özellikle su ürünleri, tarım ve tarıma dayalı sektörler, madencilik ve mermer ile örtü altı ve örtü üstü sebze üretimi gibi sektörler önemli yer tutuyor. Turizm sektörünün yanı sıra farklı üretim alanlarından gerçekleştirilen ihracat, kentin ekonomisine katkı sağlıyor.