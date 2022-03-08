Muğla'da el emeği ürün üreten kadınlardan aile ekonomisine destek - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da el emeği ürün üreten kadınlardan aile ekonomisine destek

08.03.2022 20:19
Muğla'da el emeği ürün üreten kadınlardan aile ekonomisine destek

Muğla'nın Milas ilçesinde el sanatları alanında aldıkları eğitimlerin ardından hediyelik eşya üreten kadınlar, el emeği göz nuru ürünleri satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde el sanatları alanında aldıkları eğitimlerin ardından hediyelik eşya üreten kadınlar, el emeği göz nuru ürünleri satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Milas Halk Eğitimi Merkezi'nde çeşitli el sanatları alanında açılan kurslara katılan kadınlar, hobi olarak başladıkları üretim serüveninde çini, deri çanta ve kemer yapma, kırkyama, iğne oyası gibi el sanatları kurlarında becerilerini geliştirerek el emeği hediyelik eşya üretiyor.

Kadın ürünlerini ilçedeki El Sanatları Ürünleri Satış Merkezi'nde satışa sunuyor.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, AA muhabirine, el sanatları alanındaki kursların ardından ilçede bu alanda kadın üretiminin arttığını ifade ederek, "önce kadın" sloganıyla El Sanatları Ürünleri Satış Merkezi kurarak bu üretimi desteklediklerini söyledi.

40'ın üzerinde kadının vergi muafiyeti ile ürettikleri ürünler satışa sunduğunu anlatan Bal, "Kadınlarımızı malzemelerle, satış imkanlarıyla, ihtiyaç duydukları kurslarla destekliyoruz. Gerçekten eşsiz eserler ortaya koyuyorlar ve bu el emeğini kazanca dönüştürüyorlar. Böylelikle aile ekonomilerine katkı sunuyorlar." diye konuştu.

Kursiyerlerden Gülay Tanış, üretmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Hediyelik sabun üretimini çok severek yaptığını belirten Tanış, "Bundan sonra keçe üzerine çalışmalar yapmayı planlıyorum. Ürettiğim hediyelik eşyaları satışa sunarak da aile ekonomime katkıda bulunmanın eşsiz mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Özel günlerde arkadaşlarıyla kişiye ve kurumlara özel hediyelik eşyalar hazırladıklarını anlatan Nergis Kılıç ise ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini, motiflerini çeşitli el sanatlarıyla buluşturarak el emeği ürünler hazırladıklarını ve bu özel ürünleri satışa sunduklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Muğla'da sekretere taciz davasında karar Muğla'da sekretere taciz davasında karar Son Dakika | Paslı çifti cinayetinde 7 yıl sonra 1 şüpheli gözaltına alındı Son Dakika | Paslı çifti cinayetinde 7 yıl sonra 1 şüpheli gözaltına alındı

milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezi, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Muğla'da el emeği ürün üreten kadınlardan aile ekonomisine destek - Son Dakika


Son Dakika
20:11 Rus ordusu Harkov kentinde hastaneyi vurdu! Hastalar yıkıntının altından çıkmaya çalıştı
20:01 Rusya'ya bir ambargo da İngiltere'den geldi: 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı durduruldu
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
19:55 Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Barcelona maçına gidecek mi?
19:35 ABD'den Rusya'ya ağır yaptırım: Hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz
19:33 Eşi tarafından katledilen kadının yardım çığlığı yürek dağladı: Ağabey beni kurtar
19:24 Tarihi karara bir tepki de eski hakem Deniz Çoban'dan geldi: Rezil olduk
19:05 Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Kara karşı ekipler harekete geçti, kararlar alındı
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 20:28:22. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da el emeği ürün üreten kadınlardan aile ekonomisine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement