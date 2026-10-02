Muğla'da işçi sıkıntısı Gökova susamında ilk biçerdöver hasadını başlattı

Muğla'nın Gökova Körfezi kıyısında yetiştirilen coğrafi işaretli Gökova susamı, işçi bulma sıkıntısının da etkisiyle bu yıl ilk kez biçerdöverle hasat edilmeye başlandı.

Gökova Mahallesi'ndeki tarlalarda hasadı başlayan susam, kurak tarıma uygunluğu ve yüksek yağ oranıyla bölgedeki üreticiler için önemli ürünler arasında yer alıyor.

Gökova Körfezi'nden esen ve yörede "Deli Memet" olarak adlandırılan rüzgarın taşıdığı iyot sayesinde kendine özgü aroma kazandığı belirtilen susam, geleneksel yöntemin yanı sıra bu yıl makineli hasatla da toplanıyor.

Geleneksel yöntemde desteler halinde kurutulan susam, sopalarla dövülerek tanelerinden ayrılıyor ve eleklerden geçiriliyor.

Üretim alanı 15 bin dönüme ulaştı

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, son yıllarda yapılan çalışmalarla susam üretim alanının 15 bin dönüme ulaştığını ve 1500 tonun üzerinde ürün elde edildiğini söyledi.

Sözleşmeli üretim modeliyle susamı alan ve işleyen firmalarla çiftçileri buluşturduklarını belirten Baydar, Bakanlığın projeleri kapsamında üreticilere yüzde 75 hibe desteği sağlandığını ifade etti.

Susam üretiminde makine kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 2 yeni hasat makinesi aldıklarını anlatan Baydar, makinelerin Ula ve Seydikemer Ziraat Odalarına teslim edilerek üreticilerin kullanımına ücretsiz sunulduğunu kaydetti.

Susam hasadını ilk kez biçerdöverle gerçekleştiren Mustafa Çakmak, yaklaşık 30 yıldır biçerdöver işlettiğini söyledi.

Daha önce arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, anason ve rezene gibi ürünlerin hasadını yaptığını belirten Çakmak, susam üreticilerinin işini kolaylaştırmak amacıyla biçerdöverde değişiklik yaptığını ifade etti.

Çakmak, yaklaşık 15 günlük çalışmanın ardından makineyi susam hasadına uygun hale getirdiklerini belirterek, "Çiftçimizin işini kolaylaştırmak için elimizden geleni yaptık." dedi.

Makineli hasadın ürün kaybını azalttığını ve hasat sonrası kalan ürünün hayvan yemi olarak değerlendirilebildiğini aktaran Çakmak, üreticilerin makineli hasada yönelmesiyle susam ekiminin de artabileceğini dile getirdi.

Yağışlardan etkilenmemek için ürünleri zamanında hasat etmeye çalıştıklarını belirten Çakmak, bu nedenle gece geç saatlere kadar çalıştıklarını kaydetti.

"İşçi bulmakta zorlanıyoruz"

Akçapınar Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıldır susam üretimi yapan Süleyman Akzeybek de işçi bulma ve yüksek yevmiye maliyetlerinin hasat sürecini zorlaştırdığını söyledi.

Bu nedenle makineli hasada yöneldiklerini anlatan Akzeybek, "Daha önce 80 kişinin yaptığı işi, biçerdöverle bir günde yapabiliyoruz. Makine kullanımı üreticinin işini kolaylaştırıyor. Susam üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak." diye konuştu.

Muğla genelinde bu yıl 1600 ton susam elde edilmesi bekleniyor.