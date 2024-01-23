 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'da Posidoina Çayırlarını Koruma Projesi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da Posidoina Çayırlarını Koruma Projesi Başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı liderliğinde Muğla İl Tarım Müdürlüğü ve YK Enerji iş birliğinde Doğu Akdeniz Üniversitesi danışmanlığında, Akdeniz'in Posidoina çayırlarını korumak amacıyla özel bir proje başlatıldı. Proje, YK Enerji'ye ait Kemerköy Termik Santrali soğutma suyu alanında gerçekleştiriliyor. Proje tamamlandığında yaklaşık 200 hektar alanda Posidonia çayırlarını çoğaltmayı ve koruma altına almayı hedefleniyor.

Muğla\'da Posidoina Çayırlarını Koruma Projesi Başlatıldı
23.01.2024 - 15:24,
Abone Ol

Tarım ve Orman Bakanlığı liderliğinde Muğla İl Tarım Müdürlüğü ve YK Enerji iş birliğinde Doğu Akdeniz Üniversitesi danışmanlığında, Akdeniz'in Posidoina çayırlarını korumak amacıyla özel bir proje başlatıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de önemli bir karbon yutak alanı ve su altı canlılarının oksijen kaynağı olan Posidoina çayırlarının sayısını artırmayı hedefleyen proje, YK Enerji'ye ait Kemerköy Termik Santrali soğutma suyu alanında başlatıldı.

İlk ekimin yapıldığı ve projenin öneminin kamuoyuyla paylaşıldığı basın toplantısı, Muğla İl Tarım Müdürü Muhammed Sevinç, YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir, projenin danışmanlığını yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek'in katılımı ile Kemerköy Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir projenin Türkiye ve Akdeniz havzası için önemine işaret ederek, "Posidoina çayırlarıyla ilgili çalışmalara Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin değerli akademisyenleriyle 2020'de başladık. Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla İl Tarım Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve YK Enerji ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda analizler yapıldı ve en doğru yöntem bulundu. Bugün de bu önemli projede artık aksiyonları almaya başlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Demir, proje tamamlandığında yaklaşık 200 hektar alanda Posidonia çayırlarını çoğaltmayı ve koruma altına almayı hedeflediklerini, projenin ilk yılında ise 16 hektar büyüklüğünde bir alana ulaşacaklarını belirtti.

"Posidonialar, yılda 520 tona kadar karbon tutuyor"

Yapılan analizlerde Kemerköy Termik Santrali'nin soğutma suyu bölgesinin hem deniz çayırlarının gelişimi hem de diğer deniz canlıları için elverişli bir ortam yarattığının saptandığının altını çizen Demir, "Posidonia çayırlarının en önemli özelliği küresel ısınmaya karşı önemli bir karbon yutak alanı oluşturmalarıdır. Havadaki karbonu tutmayı başaran Posidonialar, fotosentez ile denizlerdeki oksijeni de artırıyor. Özellikle, günümüz şartlarında bu özellikleri ile posidoniaların çoğalmasını çok önemsiyoruz. Atmosferden yılda 240 ton/hektar ila 520 ton/hektar arasında karbon tutulması da projedeki hedeflerimize ulaştığımızda sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Posidonia çayırlarının, Caretta Caretta kaplumbağalarının en önemli besin maddesi olduğunu ve Kemerköy'ün de bu kaplumbağaların tercih ettiği bir bölge olduğuna değinen Demir, şöyle devam etti:

"Sosyal tesislerimizin kıyılarında çok sayıda kaplumbağa bulunuyor, uzun yıllardır birlikte yaşıyoruz, burası onların da evi. Dolayısıyla Posidonia çayırları projesi, bu çok özel kaplumbağa türünün geleceği için de büyük önem taşıyor. Ülkemiz açısından bir ilk olan bu projenin ortağı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki bu projeden elde edeceğimiz çıktılar, yeni çalışmaların da kapısını açacak."???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Akdeniz Üniversitesi, Muğla, Tarım, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Posidoina Çayırlarını Koruma Projesi Başlatıldı - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:10:54. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Posidoina Çayırlarını Koruma Projesi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement