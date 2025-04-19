Muğla'da Turizm ve Kentsel Gelişim Üzerine Önemli Açıklamalar - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Turizm ve Kentsel Gelişim Üzerine Önemli Açıklamalar

Muğla\'da Turizm ve Kentsel Gelişim Üzerine Önemli Açıklamalar

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris'teki Uluslararası Karya Vizyon 1. Turizm Buluşması'nda, bölgedeki turizm ve kentsel sorunlarla ilgili düşüncelerini paylaştı. Artan nüfus baskısının altyapı sorunlarına ve yerel halkla turizmciler arasındaki sorunlara yol açtığını belirtti.

19.04.2025 14:16  Güncelleme: 14:18
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Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris'te düzenlenen Uluslararası Karya Vizyon 1. Turizm Buluşması'nda, bölge turizmi ve kentsel gelişim üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

"Nüfus baskısı kentsel sorunları derinleştiriyor"

Muğla'nın her yıl 4,5 milyon yabancı, 3,5 milyon yerli turiste ev sahipliği yaptığını ifade eden Başkan Aras, pandemiden sonra artan nüfus baskısının altyapı ve çevresel sorunları derinleştirdiğini belirterek, "Turizmin gelişmesini istiyoruz ancak kentlerin taşıma kapasitesini aşacak nüfus artışı, yerel halkla turizmciler arasında sorunlara neden oluyor. Çünkü su, altyapı, ulaşım ve kıyı kullanımı gibi kaynaklar sınırlı" dedi.

"Turizm yatırımları planlı imarla desteklenmeli"

Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi turistik merkezlerde yeni yatırımların ancak sağlam imar planları ve altyapı yatırımlarıyla sürdürülebilir olabileceğini vurgulayan Başkan Aras, özellikle Bozburun, Selimiye, Söğüt ve Hisarönü gibi bölgelerde kanalizasyon altyapısının olmadığını ve bu durumun hem çevre hem de turizm açısından tehdit oluşturduğunu ifade etti. Başkan Aras: "Bozburun. Yarımadası'na su götürdük ama kanalizasyon yok. Bu bölge özel çevre koruma bölgesi olduğu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acil bir şekilde imar planlarının çıkarılması gerekiyor." dedi.

"Fethiye'den Bodrum'a kadar 3 milyar TL'lik altyapı yatırımı yaptık"

Başkan Aras, Büyükşehir Belediyesi olarak Fethiye'den Bodrum'a kadar toplam 3 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu kapsamda arıtma tesisleri, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri gibi kritik hizmetler için de çalışmalar yapıldığını ancak yatırımların Muğla'nın ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını da sözlerine ekledi.

"Belediye kaynakları yetersiz, merkezi destek şart"

Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesinin 5,5 milyar TL, bağlı kuruluş MUSKİ'nin ise 4,5 milyar TL olduğunu belirten Başkan Aras, sadece bir katı atık tesisinin maliyetinin 1,5 milyar TL'ye ulaştığını söyledi: "Yerel yönetim bütçeleriyle bu yatırımları tek başımıza yapmamız mümkün değil. Tüm turizm kentlerine merkezi hükümetin yatırım önceliği vermesi gerekiyor"

Bodrum Torba'da örnek iş birliği

Başkan Aras, Torba, Kızılağaç, Yalıçiftlik kanalizasyon şebekesi ve İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesini örnek göstererek, benzer iş birliklerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Yangın yönetmeliği sorunu turizmi zorluyor

Özellikle ahşap yapıların yoğun olduğu Akyaka ve Dalyan gibi bölgelerde mevcut yangın yönetmeliğiyle uygulamada yaşanan uyumsuzluklara değinen Başkan Aras, bu durumun ruhsat almayı zorlaştırdığını ve turizmcinin önünü tıkadığını belirtti. Yeni bir yönetmeliğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Aras, bu konuda destek sunmaya hazır olduklarını söyledi.

"Muğla turizm eylem planı hazırlanıyor"

Başkan Aras, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile birlikte kapsamlı bir Turizm Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını belirterek, her ilçenin kendi dinamiklerine göre belirlenecek ihtiyaç ve sorumlulukların bu planda yer alacağını söyledi: "Bu planda yerel yönetimlerin, merkezi hükümetin ve sektörün sorumluluklarını net şekilde tanımlayacağız. Herkesin bu sürece katkı sunmasını arzu ediyoruz" dedi - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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