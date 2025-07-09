Muğla'da Yeni Huzurevi Projesi İnşaatı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Muğla'da Yeni Huzurevi Projesi İnşaatı Başladı

Muğla\'da Yeni Huzurevi Projesi İnşaatı Başladı
09.07.2025 14:47  Güncelleme: 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi'nin yıkım sürecini yerinde inceledi. Yeni tesis, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere modern sağlık ve sosyal olanaklarla donatılacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yıkımı devam eden ve yerine yenisi yapılacak olan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Aile Hekimliği binasının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve kullanım hakkı Muğla Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsis edilen yapı, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre yapılan analizler sonucunda depreme dayanıklı bulunmamış ve bu doğrultuda yıkım ile yeniden inşa süreci başlatılmıştı.

Yıkım süreci başlatılan yapının, kısa sürede tamamen kaldırılması hedefleniyor. Yerine yapılacak yeni tesis, modern sağlık ve sosyal donatılarıyla yaşlı bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Proje kapsamında açık-kapalı spor alanları, sağlık ve bakım üniteleri, sosyal alanlar ve toplam 43 odalı konaklama bölümleri yer alacak.

Hasan Özcan Yaşam Evinde de çalışmalar sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylere yönelik yatırımlarını yalnızca Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Aile Hekimliği ile sınırlı tutmuyor. Bu kapsamda, İZAN Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat A.Ş. ile imzalanan bağış protokolü doğrultusunda hayata geçirilen Hasan Özcan Yaşam Evi projesinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 bin 375 metrekarelik alana inşa edilen yaşam evi, 4 bin 500 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak. 50 oda ve 100 kişi kapasiteli tesis, bölgedeki önemli bir sosyal hizmet ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Başkan Aras: "Yeni huzurevi, sosyal yaşamla iç içe bir yaşam alanı olacak"

Çalışmaları yerinde inceleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen mevcut binanın yıkımı tamamlandıktan sonra, çağdaş, güvenli ve sosyal ihtiyaçlara cevap veren bir huzurevi inşa edeceğiz. Yaş almış vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmeyecekleri, sosyal etkinliklere katılabilecekleri, güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturmak en büyük hedefimiz. Yaş almış bireylerimizin toplumla bağlarını sürdürmelerini önemsiyoruz. Bu nedenle Kışla Parkını da huzurevi sakinlerinin kullanımına açacağız. Yaşlılarımız parka kolayca ulaşabilecek, burada yürüyüş yapabilecek, doğayla iç içe zaman geçirebilecekler. Bu sadece bir bina projesi değil; aynı zamanda insan onuruna yakışır bir yaşam alanı projesidir" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ahmet Aras, İnşaat, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Yeni Huzurevi Projesi İnşaatı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar Biri babasına biri evladına veda etti Şehit cenazesinde yürek burkan anlar! Biri babasına biri evladına veda etti
18 yıl sonra başkasının çocuğu olduğunu öğrendi Şimdi gerçek ailesini arıyor 18 yıl sonra başkasının çocuğu olduğunu öğrendi! Şimdi gerçek ailesini arıyor
SGK’da rüşvet skandalı: Poşetin içinden balya balya Euro çıktı SGK'da rüşvet skandalı: Poşetin içinden balya balya Euro çıktı
Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama iddiasına yalanlama 12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama iddiasına yalanlama
Türkiye ile çok anılmıştı Di Maria futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı Türkiye ile çok anılmıştı! Di Maria futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara “rüşvet“ soruşturmasında tutuklandı Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "rüşvet" soruşturmasında tutuklandı
Irak’ta ABD bayrağı üzerinden geçen subaylara disiplin cezası Irak'ta ABD bayrağı üzerinden geçen subaylara disiplin cezası
Fenerbahçe’den Makedonya’da kulüp satın alma iddialarına yanıt Fenerbahçe'den Makedonya'da kulüp satın alma iddialarına yanıt
Elazığ’da 30 ton karpuz, vatandaşa ücretsiz dağıtıldı Elazığ'da 30 ton karpuz, vatandaşa ücretsiz dağıtıldı

14:29
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
14:16
TFF açıkladı Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek
TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek
13:57
“İBB yargılanmaları TRT’de yayınlansın“ teklifine Erdoğan’dan yanıt
"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
13:35
Kartalkaya davasında Halit Ergül’ün kızının sözlerine tepki yağdı
Kartalkaya davasında Halit Ergül'ün kızının sözlerine tepki yağdı
12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
19:30
Adana Demirspor taraftarları, kulübün 884 milyon TL borcu için yardım kampanyası başlattı
Adana Demirspor taraftarları, kulübün 884 milyon TL borcu için yardım kampanyası başlattı
19:21
Paulista, Galatasaray maçındaki gözyaşlarının nedenini açıkladı
Paulista, Galatasaray maçındaki gözyaşlarının nedenini açıkladı
19:08
Diogo Jota’nın ailesine bıraktığı miras ortaya çıktı
Diogo Jota'nın ailesine bıraktığı miras ortaya çıktı
18:59
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi Aradaki fark dikkat çekici
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici
18:41
Bu sezon Süper Lig’de 23 isim bir ilki yaşayacak
Bu sezon Süper Lig'de 23 isim bir ilki yaşayacak
18:36
Fenerbahçe’den Gyökeres bombası
Fenerbahçe'den Gyökeres bombası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 14:50:51. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Yeni Huzurevi Projesi İnşaatı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.