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Muğla'daki müze ve ören yerleri geçen yıl 1 milyon 164 bin 151 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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Muğla'daki müze ve ören yerleri geçen yıl 1 milyon 164 bin 151 ziyaretçi ağırladı

Muğla, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi en çok ziyaret edilen müze oldu. Muğla'da 28 antik kentte kazı çalışmaları devam ediyor.

Muğla\'daki müze ve ören yerleri geçen yıl 1 milyon 164 bin 151 ziyaretçi ağırladı
07.01.2024 - 11:17,  Güncelleme: 11:42
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'daki müze ve ören yerleri, geçen yıl 1 milyon 164 bin 151 ziyaretçi ağırladı.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi doğal güzellikleriyle ünlü ilçelerinde milyonlarca turist ağırlayan Muğla, tarihi zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor.

Turistler deniz, kum ve güneşin yanında, geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan antik kentlerle buralarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri gezmek için bölgeyi tercih ediyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Muğla'nın konaklama turizminin yanı sıra son yıllarda kültür turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmeye başladığını söyledi.

Muğla'daki birçok antik kentin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını anlatan Akbıyık, "Açık hava müzesi konumunda bulunan Muğla'da 2023 yılında 5 müze ve ziyaret edilebilir durumdaki 86 ören yerini 1 milyon 164 bin 151 kişi ziyaret etti." dedi.

Akbıyık, ziyaretçilerin, kazılarda çıkarılan eserlerin birçoğunu yerinde, sergilenebilecek durumda olanları ise müzelerde gördüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Saint John Şövalyeleri'nin inşa ettiği Bodrum Kalesi'nde kurulu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 333 bin 956 ziyaretçi ile geçen yıl en çok ziyaret edilen müze oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yeniden yaptırdığı, 'Kale Müze' olarak da bilenen Marmaris Müzesi 153 bin 126 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı. Ören yerleri arasında birinci sırayı 106 bin 2 ziyaretçiyle Fethiye Amintas Kaya Mezarları, ikinci sırayı 101 bin 868 ziyaretçiyle 'Hayalet köy' olarak da anılan Fethiye'deki Kayaköy aldı."

"28 antik kentte kazı çalışması yapılıyor"

Tarih ve kültür şehri Muğla'da 28 antik kentte kazı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Akbıyık, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 24 antik kentte yürütülen kazılara da destek verildiğini dile getirdi.

Akbıyık, özellikle Milas'taki Karia Kralı Hekatomnos'a ait mezar ve çevresinde elde edilen buluntular, Beçin Kalesi, Kayaköy, Lagina, Stratonikeia, Kaunos, Euromos, Heraklia, Hylarima, Labranda ve Tloss'un da aralarında bulunduğu tarihi zenginliklerle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Ören yerlerindeki kazıların artması, yapılan düzenlemeler, kazı alanlarının daha fazla ziyaretçiye açılmasıyla Muğla'ya gelen turist sayısının artmasını beklediklerine işaret eden Akbıyık, kentte bazı noktalarda da su altı kazı çalışması yürütüldüğünü, ören yerlerindeki kazı çalışmalarında ise binin üzerinde kişinin görev yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA
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Bodrum, Muğla, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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