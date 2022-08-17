"Mein Schiff 5" 2 bin 509 yolcusuyla Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Mein Schiff 5 isimli kruvaziyerdeki 2 bin 509 yolcudan kimi tarihi ve turistik noktaları gezerken, kimi turistler de

birbirinden güzel koyları ziyaret etti.

Yunanistan'ın Souda Girit limanından gelen 275 metre boyundaki Malta Bayraklı gemi, Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı. Ağırlıklı Alman olmak üzere toplam 2 bin 509 yolcu, 921 mürettebat bulunan gemiden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını gezdi. Kimi turistler, tekneyle Bodrum'un birbirinden güzel koylarını ziyaret etti. Dev gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edecek.

(Hamdi Yörür - İHA)