Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 7. Geleneksel Kariyer Günleri düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 7. Geleneksel Kariyer Günleri düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nde 7. Geleneksel Kariyer Günleri düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından öğrenciler için düzenlenen 7. Geleneksel Kariyer Günleri, 2 gün boyunca gerçekleştirildi. Etkinliğe üniversite yöneticileri, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Kamu ve özel sektör kuruluşları ile öğrenci toplulukları, stant açarak tanıtım yaptı. Ayrıca, genç araştırmacılara yönelik bir seminer ve KPSS ve kamuda kariyer imkanları konulu bir etkinlik düzenlendi.

06.05.2024 11:52
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından öğrenciler için hazırlanan '7'inci Geleneksel Kariyer Günleri' gerçekleştirildi.

2 gün süren etkinliğin açılışına MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş ile Meclis Başkanı Hüseyin Koray Özcan, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşları ile öğrenci toplulukları temsilcileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin kendilerine ayırdığı alanlarda stant açarak tanıtım yaptı. Programın açılış konuşmaları MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç tarafından yapıldı.

Kariyer Günlerinin 3'üncü oturumda Prof. Dr. Celil Çakıcı (Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi) genç araştırmacılara yönelik olarak 'Sosyal Bilim Araştırmalarında Yöntem' başlıklı bir seminer verdi.

4'uncü ve son oturumda ise 'KPSS ve Kamuda Kariyer İmkanları' başlıklı etkinlik düzenlendi. Moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Çoşkun'un yaptığı konferansta Abbas Eğriboyun (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Yardımcısı), Gökhan Yalıncak (Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı) ve Durmuş Kömür (PEGEM Akademi Eğitmen) konuşmacı olarak yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 7. Geleneksel Kariyer Günleri düzenlendi - Son Dakika

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