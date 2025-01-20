Mühendis Tek-Sen'den Maaş İyileştirmesi Talebi - Son Dakika
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Ekonomi

Mühendis Tek-Sen'den Maaş İyileştirmesi Talebi

Mühendis Tek-Sen\'den Maaş İyileştirmesi Talebi

Mühendis Tek-Sen, kamu mühendislerinin maaşlarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını istedi.

20.01.2025 11:59
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Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası, yüksek enflasyon karşısında yoksulluk sınırının altında kalan kamu mühendisleri ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının maaşlarının ivedilikle iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Sendika adına açıklamada bulunan Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, "Kamu mühendisleri ve teknik personel yoksulluk sınırının altında maaşlarla yaşamaya mahkum edilmemeli" diyerek maaş adaletsizliğin son bulması için tüm yetkilileri göreve davet etti.

Kamu mühendisleri ve teknik personelin sesi olan Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası, kamuda çalışan mühendis ve teknik personel maaşlarının yüksek enflasyon karşısında ivedilikle iyileştirilmesi gerektiğini açıkladı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, kamu mühendisleri ve teknik personelin yoksulluk sınırının altında maaşla çalıştırılmasının kabul edilemez olduğu gerekçeleriyle vurgulanarak çözüm önerileri aktarıldı.

"Mühendislerin haklı talepleri görmezden gelinmemeli"

Sendikayı temsilen açıklamada bulunan Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, "2000 yılından bu yana eşdeğer meslek gruplarıyla benzer maaşlar alan kamu mühendisleri, 2022 yılından itibaren bu eşitlikten yoksun hale gelmiştir. 2025 yılının Ocak-Temmuz dönemi için memur maaşlarına yapılan yüzde 11,54'lük zam sonrası, kamuda yeni işe başlayan 8/1 kadrosunda görev alan bir kamu mühendisinin maaşı 58 bin TL'de kalırken, yoksulluk sınırı 68 bin 675 TL'ye ulaşmıştır. Bu tablo, mühendislerin emeğini adil bir şekilde değerlendirmeyen mevcut düzenin bir yansımasıdır" diyerek maaş adaletsizliğinin son bulması için yetkilileri harekete geçmeye davet etti.

"Hak kayıpları bir an önce giderilmeli"

Güler, "Kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve ülkemizin kalkınması için kritik öneme sahip mühendis ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının Ek Ödeme Oranı'nın 50 puan artırılarak ve teknik çalışma ödeneğine ilişkin kanun düzenlemesinin ivedilikle yapılarak hak ettiği maaş tutarının 136 bin TL yapılmalı ve geçmiş yıllara dayalı hak kayıplarının da bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

Kamu mühendisleri ve teknik personeli olarak, ülkemizin kalkınması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ancak emeğimizin karşılığını alamadığımız sürece, ne kamu hizmetlerinde beklenen verimlilik sağlanabilir ne de meslektaşlarımızın motivasyonu artabilir. Bu nedenle, tüm yetkilileri acil çözümler üretmeye ve taleplerimize kulak vermeye davet ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Maaşların yoksulluk sınırının altında kalması kabul edilemez"

Eşdeğer meslek grupları arasındaki maaş farklarının kamu mühendisleri ve teknik personelin yalnızca bireysel yaşamlarını değil, aynı zamanda kamu hizmetlerinin verimliliğini de olumsuz etkilediğini belirten Güler, "Diğer meslek grupları için yapılan tekil düzenlemeler kamu mühendisleri ve teknik personel için yapılmamış, 'üvey evlat' muamelesine tabi tutulmuştur. Kamu mühendisleri ve teknik personelin hak ettikleri düzenlemeleri görmezden gelmek, ülkenin geleceğiyle oynamaktır" dedi.

Adaletli maaş, güçlü kamu hizmeti

Kamu mühendisleri ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının maaşlarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasının sadece bir adalet meselesinin ötesinde ülke kalkınmasının devamı için de kritik bir adım olduğunun vurgulayan Güler, "Hak edilen maaş düzenlemeleri gerçekleştirilmeden, Türkiye'nin geleceğine katkımız sürdürülebilir olmaz" diyerek maaş adaleti için somut adımlar atılması çağrısı yaptı.

Ek ödeme oranlarının artırılması ve teknik çalışma ödemesi talebi

Güler'in açıklamasına göre, 657'ye tabi 1/4 kadrolu ve 30 yıllık sendikasız çalışan bir mühendis, mimar için ek ödeme oranının yüzde 170'den yüzde 220'ye çıkarılması ve teknik çalışma ödemesinin 9 bin 500 Memur Aylık Katsayı yüzde 700 olması talep ediliyor. Tekniker için ise ek ödeme oranının yüzde 115'ten yüzde 165'e yükseltilmesi, 9 bin 500 Memur Aylık Katsayı yüzde 500 olması bekleniyor. Maaşların ise mühendis ve mimar için 64 bin 630,38 TL'den 136 bin 227,42 TL'ye, tekniker için 53 bin 347,82 TL'den 86 bin 759,76 TL'ye acilen çıkarılması talep ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yoksulluk, Politika, Sendika, Ekonomi, Enerji, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mühendis Tek-Sen'den Maaş İyileştirmesi Talebi - Son Dakika

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