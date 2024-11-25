Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı Yapıldı

Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik Dekanları Konseyi'nin 42. toplantısını gerçekleştirdi.

25.11.2024 11:47
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Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantıları'nın 42'ncisi gerçekleştirildi.

Yeditepe Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin mühendislik fakültesi dekanları, 2001'den itibaren her yıl iki kez bir araya gelerek gerçekleştirdikleri Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantıları ile "Yükseköğretimde Kalite Süreçleri"ne katkı sağlamayı sürdürüyorlar.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, üniversitelerde kalite süreçlerine yapılan yatırımların önemini vurgulayarak, "Kalite yalnızca sistemlerin varlığıyla sağlanamaz, sürdürülebilir bir kültürle desteklenmelidir." ifadesini kullandı.

2000'li yılların başından itibaren üniversitelerde kalite güvencesi sistemlerinin oluşturulmasında önemli adımlar atıldığına değinen Durman, bu süreçlerin sürdürülebilir hale gelmesi ve kurum kültürü olarak benimsenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Üniversitelerde kalite kültürünün gelişmesi için odaklanılması gereken alanları aktaran Durman, şunları kaydetti:

"Liderlik, üniversite yönetimlerinin kalite süreçlerine her aşamada aktif liderlik yapması, bu süreçlerin tüm paydaşlar tarafından sahiplenilmesini sağlar. Katılımcılık, akademik ve idari kadroların yanı sıra başta öğrenciler olmak üzere tüm iç ve dış paydaşların kalite süreçlerine dahil edilmesi, sürecin daha bütünsel bir yapıya kavuşmasına katkı sunar. Sürdürülebilirlik, kalite sistemlerinin kalıcı olması için kaynakların etkin kullanımı ve uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi gerekir."

Kalitenin, tüm paydaşlar arasında ortak bir anlayış ve bilinç oluşmasıyla arzu edilen seviye ulaşabildiğine işaret eden Durman, mevcut sistemlerin güçlendirilmesi ve daha kapsayıcı bir kalite yaklaşımının benimsenmesiyle üniversitelerin uluslararası düzeyde de daha rekabetçi bir yapıya kavuşacağını vurguladı.

Durman, üniversitelerde kaliteye yapılan yatırımın, geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu sözlerine kaydetti.

Kaynak: AA

Yeditepe Üniversitesi, Mehmet Durman, Ekonomi, Rektör, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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