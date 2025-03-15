Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi

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Mükelleflerin Katma Değer Vergisi (KDV) iade sınırında önemli bir değişiklik hayata geçirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre iade hakkı doğuran işlemlerde iadesi talep edilebilecek asgari tutar 2.000 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildi.

15.03.2025 09:38  Güncelleme: 10:04
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Vergi iade süreçlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulama devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre mükelleflerin KDV iade sınırı artırıldı.

Türkiye'de Katma Değer Vergisi (KDV) için düzenleme yapıldı. 27/1/2023 tarihli ve 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 36'ncı maddesi gereğince karar verildi.

2 BİN LİRALIK ASGARİ TUTAR 10 BİN LİRA OLDU

Resmi Gazete'de açıklanan düzenlemeye göre "6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" ile iade hakkı doğuran işlemlerde iadesi talep edilebilecek asgari tutar 2.000 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildi. Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'na göre iade hakkı doğuran işlemlerden doğan KDV iadelerinde mükellefler tarafından iadesi talep edilebilecek asgari tutar 10.000 TL olarak belirlendi. Buna göre, iade hakkı doğuran işlemlerde yüklenilen vergilerden indirim konusu yapılamayan KDV tutarının 10.000 TL ve üzerindeki kısmı için iade talep edilebilecek olup, iadesi talep edilemeyecek olan 10.000 TL'nin altındaki tutarlar indirim hesaplarında kalacak.

Katma Değer Vergisi\'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi

İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi - Son Dakika

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