Muradiye OSB, kendi itfaiye teşkilatını kuruyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık 294 hektarda 155 firma ile faaliyet gösteren Muradiye Organize Sanayi Bölgesi, kendi bünyesinde itfaiye teşkilatını kuruyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık 294 hektarda 155 firma ile faaliyet gösteren Muradiye Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 2024 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanan İtfaiye Birimi için satın alınan itfaiye araçlarına ait protokol, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve firma yetkilisi tarafından Muradiye OSB Yönetim-Denetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile imzalandı.
İmza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, "Bugün bölgemiz için bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. 2020 yılında kurulan OSB'mizde altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Yakın gelecekte OSB'mizin modern altyapısına kavuşmasını sağlayacağız. Ayrıca bölgemizin çevre temizlik faaliyetlerinin yanısıra, evsel atık niteliğindeki atıklarını da OSB olarak kendimiz toplamaya başladık. Şimdi ise OSB'miz için elzem olan itfaiye birimimizi kuruyoruz. İlk etapta 12 personel ve 2 itfaiye aracı ile hizmete başlayacağız. Bölgemizin Uzunburun genişleme alanında ise firmalar yapılaşmalarını bitirdiklerinde ayrı bir itfaiye ekibimiz orada da hazır bekleyecek. İtfaiye teşkilatımızın yılın ilk altı ayında araçların teslimiyle birlikte faaliyetine başlamasını planlıyoruz" dedi.
Genişleme alanı ile birlikte Muradiye OSB'nin Manisa'da yükselen bir değer olduğunu belirten Kıvırcık, Muradiye OSB'yi geleceğe hazırladıklarını, OSB'nin Avrupa standartlarında bir üretim bölgesi olması için çalışmalarına durmadan devam ettiklerini belirtti. - MANİSA
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