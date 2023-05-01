Bakan Murat Kurum'dan kiracılara çağrı: Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam yaparsa bankaya kiranızı yatırın, sizi çıkaramazlar - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Murat Kurum'dan kiracılara çağrı: Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam yaparsa bankaya kiranızı yatırın, sizi çıkaramazlar

01.05.2023 11:06

Fahiş fiyat artışlarının ardından ev sahiplerinin, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapamaması yönünde bir karar alınmıştı. Ancak birçok ev sahibi bu düzenlemeyi hiçe sayarak yüksek kiralar almayı sürdürmüştü. Bugün canlı yayında kiracı vatandaşlara çağrıda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam talep ediyorsa banka hesabına kirayı yatırın, sizi çıkaramazlar" ifadelerini kullandı.

Son aylarda artan konut ve kira fiyatları vatandaşın belini bükünce, hükümet bu konuda yeni bir adım atmıştı. Artan kiraların sonu gelmeyince, geçtiğimiz sene kira fiyatlarına yüzde 25'lik bir artış sınırı getirilmişti. Ancak bazı ev sahipleri bunu dikkate almayarak, yüzde 25'in üzerinde zam yapmaya devam etmişti.

"KURALA UYMAYAN EV SAHİPLERİ VAR"

Bu sabah bir canlı yayına konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, vatandaşın en çok dert yandığı konuların başında gelen kira artışlarına değindi. Yüzde 25'lik kira sınırına uymayan ev sahiplerinin de olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Tabi ki uymayanlar, kira artışını yüzde 25'in üzerinde yapmaya çalışanlar, evinin boşaltılması noktasında yüksek kiraya verebilmek için kiracılara baskı yapan arkadaşlarımız var." dedi.

"SİZİ EVİNİZDEN ÇIKARAMAZLAR"

Bu noktada kiracılara seslenen Kurum, "Kiracı kardeşlerimize şunu söylüyoruz kesinlikle yüzde 25'ten fazla zam yapmayın. Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam talep ediyorsa banka hesabına kirayı yatırın, sizi çıkaramazlar. Kanunen de yüzde 25'ten fazla zam yapma hakları yok. Biz idari ve hukuki olarak buradaki süreci kiracılar adına takip edebiliriz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • Özcan Kuvan: Sayın bakan bekara karı boşamak kolay derler siz milletin malı mülkü ile uğraşacağınıza yüzde üç yüz enflasyonu düşürün önce. Siz her şeye yüz de üç yüz zam yapın ev sahibi yüzde yirmi beş yapsın ne güzel be.Yettiniz artık. Cevap Yaz 13 12 Yayından Kaldır
  • Mustafa KemaL: millete 0 00 herşeye zamı yapiştirin ondan sonra kalkin bunu diyin hakmı bu babayiğitseniz kira yardimi yapin o zaman kiracilara tavşana kaç taziya tut demeyin sunrda kaldi 10 gününüz yeter çekin gidin. Cevap Yaz 29 16 Yayından Kaldır
500

Çevre Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum, kiracı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Murat Kurum'dan kiracılara çağrı: Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam yaparsa bankaya kiranızı yatırın, sizi çıkaramazlar - Son Dakika


Son Dakika
20:16 PSG taraftarı tesisi bastı! Başkan Khelaifi ve Messi'ye olay tepki
20:06 Her şey derbiden sonra oldu! Beşiktaşlı yönetici, Dursun Özbek'i bakın hangi özelliğinden vurdu
19:39 Kılıçdaroğlu 4 saniyelik bir video paylaştı! "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı
19:33 4 saniyelik video yayınlayan Kılıçdaroğlu "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı
19:22 Görüntüleri izleyenlerin yürekleri sızladı! İhmalkar şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
19:16 Görüntüler yürek sızlattı! Sorumsuz şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açılışı yapıldı, Gümüşhane-Trabzon arası 1 saatten 30 dakikaya düştü
19:01 Yardım bahanesiyle hırsızlık! Talihsiz kadın durumu fark edince polise koştu
18:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açıldı: 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü
18:24 Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı! Damızlık koç 91 bin liradan alıcı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 20:24:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Murat Kurum'dan kiracılara çağrı: Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam yaparsa bankaya kiranızı yatırın, sizi çıkaramazlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement