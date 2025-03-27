MÜSİAD Antalya İftar Programında Büyüme Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD Antalya İftar Programında Büyüme Vurgusu

MÜSİAD Antalya İftar Programında Büyüme Vurgusu

MÜSİAD Antalya, iftar programında iş dünyasına yönelik projeleri ve dijitalleşmeyi ele aldı.

27.03.2025 23:40
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi tarafından düzenlenen iftar programı, iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

İftar programında konuşan MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, göreve geldikleri günden bu yana geçen süreçte yoğun ve verimli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Antalya'nın yalnızca turizmle değil, tarım, sanayi ve yenilikçi projelerle de büyümesi gerektiğini vurgulayan Akgül, "Katma Değer Odaklı Büyüme" anlayışıyla ihracatın geliştirilmesine ve bölgesel kalkınmayı destekleyen projelere odaklandıklarını ifade etti. Genel kurul sonrası düzenlenen "MÜSİAD Antalya'nın Dünü, Bugünü ve Yarını" çalıştayında üyelerin sektör bazlı ihtiyaçlarını dinlediklerini ve stratejik yol haritasını belirlediklerini belirten Akgül, iş dünyasında yeni iş birlikleri oluşturmak amacıyla networking buluşmaları gerçekleştirdiklerini ve bu etkinlikleri düzenli hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Dijitalleşme ve yapay zeka iş dünyasına yön veriyor

MÜSİAD Antalya'nın iş dünyasına yönelik çalışmalarına değinen Akgül, Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden Prof. Dr. Emre Alkin'in katılımıyla "2025 Yılı Ekonomisi, Dijitalleşme, Yapay Zeka ve İnsan Kaynakları" konulu bir konferans düzenlediklerini belirtti. Akgül, Dijitalleşmenin ve yapay zekanın iş dünyasına etkilerinin ele alındığı konferansta, üyelerin geleceğin ticaret dünyasına hazırlanmasına yönelik önemli bir rehber sunduklarını ifade etti.

Genç Ticaret Elçileri Programı ile uluslararası ticaret destekleniyor

Derneğin Antalya şubesinin uluslararası ticareti geliştirme misyonuyla hareket ettiğini belirten Akgül, Genç MÜSİAD çatısı altında hayata geçirilen Genç Ticaret Elçileri Programı'na aktif destek verdiklerini açıkladı. Program kapsamında, Antalya'da eğitim gören uluslararası öğrencilerin iş dünyasıyla buluşturularak, dış ticaret süreçleri ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi konularda eğitim aldıklarını söyledi.

Ramazan ayında dayanışma ve yardımlaşma öne çıktı

Ramazan ayının manevi ruhunu yaşatmaya yönelik çalışmalara da değinen Akgül, kadın üyeler ve eşlerine yönelik "Manevi Bahara Hazırlık" programı düzenlediklerini belirtti. Ayrıca, Osmanlı'dan günümüze uzanan Zimem Defteri Kapatma geleneğini yaşatarak, esnafın veresiye defterlerindeki borçları kapattıklarını söyledi.

Antalya'da "Bölgesel Networking Programı" düzenlenecek

MÜSİAD Antalya'nın önümüzdeki dönemde önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağını belirten Akgül, 19 Nisan'da 11 farklı şehirden gelecek derneğin üyelerinin katılımıyla Bölgesel Networking Programı düzenleyeceklerini duyurdu. Programın, iş dünyasında yeni iş birlikleri oluşturmayı ve bölgesel ticareti güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

"Birlikte büyüyerek ve paylaşarak güçleneceğiz"

Konuşmasını Mevlana'nın "Bir mum, diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez" sözüyle noktalayan Akgül, "Bizler, ışığımızı paylaşarak, birbirimize destek olarak, daha güçlü, daha büyük bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" diyerek iftar programına katılanlara teşekkür etti.

Programa derneğin Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül'ün yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe ve çok sayıda iş insanı katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Antalya İftar Programında Büyüme Vurgusu - Son Dakika

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