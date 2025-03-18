MÜSİAD Belçika'da İftar ve Ticaret Vurgusu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika Şubesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iftar programı düzenledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, MÜSİAD Belçika'nın Brüksel'deki Birmingham Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Türkiye-AB Gümrük Birliği'ni acilen güncellememiz gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu ve AB'ye üyeliğin iki tarafa da katkı sağlayacağını belirten Kaymakcı, AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı, Türkiye'nin de AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi.

Kaymakcı, AB-Türkiye arasında yıllık toplam ticaret hacminin 200 milyar avroyu aştığını anımsatarak, "Özellikle şimdi ticaret savaşlarından ve kurallara bağlı uluslararası sistemin ihlalinden bahsedilen bir dönemde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi daha acil bir hal aldı." diye konuştu.

İş dünyası için önemli bir konunun da vize olduğuna işaret eden Kaymakcı, bazı iş insanlarının, şirket temsilcilerinin, öğrencilerin ve araştırmacıların vize gecikmeleriyle karşılaştıklarını anımsattı.

Kaymakcı, Belçikalı yetkililerden ve Avrupa Parlamentosu üyelerinden vize serbestisini hızlandırmalarını, vize serbestisi gerçekleşene kadar da vize kolaylaştırma konusunda çalışmalarını istedi.

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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı ise üretim gücü, lojistik avantajları, genç ve dinamik iş gücüyle Türkiye'nin Avrupa için stratejik bir ortak konumunda bulunduğunu belirterek, "Avrupa'nın uzun vadeli ekonomik çıkarları Türkiye ile daha güçlü bir işbirliğini gerekli kılmaktadır." dedi.

ABD ve Çin arasındaki ekonomik gerilimler, korumacı ticaret politikaları ve enerji arzı konusundaki belirsizliklerin Avrupa'nın ekonomik istikrarı açısından yeni açılımlar geliştirmesini zorunlu hale getirdiğini anlatan Asmalı, Avrupa'nın Türkiye ile ilişkileri daha fazla geliştirdiğinde küresel rekabet gücünü artıracağını, enerji güvenliğini ve tedarik zincirlerini güçlendireceğini ifade etti.

Asmalı, dünyanın hızla değişen ekonomik dengelerinin yeni fırsatları ve zorlukları beraberinde getirdiğini, Türkiye ve Avrupa'nın bu süreçte ortak hareket etmesinin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını söyledi.

Son 5 yılda Türkiye'nin AB ile ticaret hacminin yaklaşık yüzde 60 civarında arttığını hatırlatan Asmalı, 210 milyar avroyu bulan ticaret hacminin Türkiye'nin Avrupa ekonomisinin bir parçası olduğunu açıkça ortaya koyduğunu anlattı.

Asmalı, Avrupa'yla olan ticareti artırmaya, yeni ortaklıklar geliştirmeye ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

İftar programına Brüksel Başkent Bölge Başbakanı Rudi Vervoort, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve Uluslararası İş Forumu Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Belçika Başkanı Hayri Apaydın ile çok sayıda Belçikalı siyasetçi, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve iş insanları katıldı.