MÜSİAD Belçika'da İftar ve Ticaret Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MÜSİAD Belçika'da İftar ve Ticaret Vurgusu

MÜSİAD Belçika, Brüksel'de düzenlediği iftar programında Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

18.03.2025 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika Şubesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iftar programı düzenledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, MÜSİAD Belçika'nın Brüksel'deki Birmingham Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Türkiye-AB Gümrük Birliği'ni acilen güncellememiz gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu ve AB'ye üyeliğin iki tarafa da katkı sağlayacağını belirten Kaymakcı, AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı, Türkiye'nin de AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi.

Kaymakcı, AB-Türkiye arasında yıllık toplam ticaret hacminin 200 milyar avroyu aştığını anımsatarak, "Özellikle şimdi ticaret savaşlarından ve kurallara bağlı uluslararası sistemin ihlalinden bahsedilen bir dönemde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi daha acil bir hal aldı." diye konuştu.

İş dünyası için önemli bir konunun da vize olduğuna işaret eden Kaymakcı, bazı iş insanlarının, şirket temsilcilerinin, öğrencilerin ve araştırmacıların vize gecikmeleriyle karşılaştıklarını anımsattı.

Kaymakcı, Belçikalı yetkililerden ve Avrupa Parlamentosu üyelerinden vize serbestisini hızlandırmalarını, vize serbestisi gerçekleşene kadar da vize kolaylaştırma konusunda çalışmalarını istedi.

".

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı ise üretim gücü, lojistik avantajları, genç ve dinamik iş gücüyle Türkiye'nin Avrupa için stratejik bir ortak konumunda bulunduğunu belirterek, "Avrupa'nın uzun vadeli ekonomik çıkarları Türkiye ile daha güçlü bir işbirliğini gerekli kılmaktadır." dedi.

ABD ve Çin arasındaki ekonomik gerilimler, korumacı ticaret politikaları ve enerji arzı konusundaki belirsizliklerin Avrupa'nın ekonomik istikrarı açısından yeni açılımlar geliştirmesini zorunlu hale getirdiğini anlatan Asmalı, Avrupa'nın Türkiye ile ilişkileri daha fazla geliştirdiğinde küresel rekabet gücünü artıracağını, enerji güvenliğini ve tedarik zincirlerini güçlendireceğini ifade etti.

Asmalı, dünyanın hızla değişen ekonomik dengelerinin yeni fırsatları ve zorlukları beraberinde getirdiğini, Türkiye ve Avrupa'nın bu süreçte ortak hareket etmesinin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını söyledi.

Son 5 yılda Türkiye'nin AB ile ticaret hacminin yaklaşık yüzde 60 civarında arttığını hatırlatan Asmalı, 210 milyar avroyu bulan ticaret hacminin Türkiye'nin Avrupa ekonomisinin bir parçası olduğunu açıkça ortaya koyduğunu anlattı.

Asmalı, Avrupa'yla olan ticareti artırmaya, yeni ortaklıklar geliştirmeye ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

İftar programına Brüksel Başkent Bölge Başbakanı Rudi Vervoort, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve Uluslararası İş Forumu Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Belçika Başkanı Hayri Apaydın ile çok sayıda Belçikalı siyasetçi, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Gümrük Birliği, Dış Politika, Politika, Etkinlik, Brüksel, Türkiye, Belçika, Ekonomi, İftar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Belçika'da İftar ve Ticaret Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultan Vahdettin’in torununa hırsızlık şoku 11 milyon liralık mücevheri poşetler içinde çalmış Sultan Vahdettin'in torununa hırsızlık şoku! 11 milyon liralık mücevheri poşetler içinde çalmış
ABD: İran’a olası harekat masada ABD: İran'a olası harekat masada
Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor
Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti
Mühendis, barfiks çubuğuna asılı halde bulundu Mühendis, barfiks çubuğuna asılı halde bulundu
İmam, görev yaptığı camide canına kıydı İmam, görev yaptığı camide canına kıydı
ABD’den İran’a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur ABD'den İran'a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur
Mobil oyun yüzünden ev arkadaşlarını bıçakladı Mobil oyun yüzünden ev arkadaşlarını bıçakladı
“Bizi kim alabilir“ diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı "Bizi kim alabilir" diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı
Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
Pozitifbank ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork tutuklandı Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı

01:52 Sultan Vahdettin’in torununa hırsızlık şoku 11 milyon liralık mücevheri poşetler içinde çalmış Sultan Vahdettin'in torununa hırsızlık şoku! 11 milyon liralık mücevheri poşetler içinde çalmış
00:29 ABD: İran’a olası harekat masada ABD: İran'a olası harekat masada
23:03 Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti
09:36 Kırmızı kart doğru mu Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti Kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti
09:33 Kansere yakalandığını açıklamıştı Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı Kansere yakalandığını açıklamıştı! Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı
09:31 Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası
09:24 Murat Ülker’den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt Murat Ülker'den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt
09:19 Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı
09:14 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun
09:03 Telefonda “Psikolojim bozuk“ dedikten sonra annesine ait aracı ateşe verdi Telefonda "Psikolojim bozuk" dedikten sonra annesine ait aracı ateşe verdi
08:59 Benfica, Orkun ve Kerem’in gol attığı maçta Rio Ave’yi 3-2 yendi Benfica, Orkun ve Kerem'in gol attığı maçta Rio Ave'yi 3-2 yendi
08:53 Altın yatırımcısı gün sayıyor Belki bugün belki yarın Altın yatırımcısı gün sayıyor! Belki bugün belki yarın
08:30 Hande Erçel göze girdi Kaynana Arzu Sabancı’dan müstakbel geline sürpriz Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 03:45:31. #7.11#
SON DAKİKA: MÜSİAD Belçika'da İftar ve Ticaret Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.