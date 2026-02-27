MÜSİAD Bulgaristan\'da İftar Programı Düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bulgaristan Şubesi, başkent Sofya'da iftar programı düzenledi.

Oteldeki iftar programına Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, MÜSİAD Bulgaristan Şubesi Başkanı Kemal Özmez, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatı Balkanlar Sorumlusu Olgun Sağlam, büyükelçilik müşavirleri ile basın mensupları katıldı.

Özmez, yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşmanın, dayanışmanın ve gönül köprüleri kurmanın ayı olduğunu belirterek, "Bu akşam aynı sofrada buluşmamız, yalnızca bir iftar daveti değil aynı zamanda karşılıklı saygı, güven ve işbirliği iradesinin güçlü bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD'ın bugün birçok ülkede teşkilatlanmış, küresel ölçekte etki gücüne sahip iş dünyası platformu olduğunu ifade eden Özmez, bu yönüyle MÜSİAD'ın yalnızca ekonomik değil sosyal ve kültürel bağları da güçlendiren uluslararası yapı olduğunu dile getirdi.

Özmez, güçlü diplomatik ilişkiler, sağlam ekonomik ortaklıklar ve derin kültürel bağların Türkiye ile Bulgaristan arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inandıklarını vurgulayarak, "Amacımız, iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini daha ileriye taşımak, kalıcı ve sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmaktır." diye konuştu.

"MÜSİAD Bulgaristan, kısa sürede önemli ilerlemeler kaydetmiştir"

Büyükelçi Uyanık da MÜSİAD Bulgaristan'ın bu ailenin en yeni temsilciliklerinden biri olarak geçen yıl faaliyetlerine başladığını anlatarak, "Büyükelçiliğimiz ile işbirliği ve uyum içerisinde çalışan MÜSİAD Bulgaristan, kısa sürede önemli ilerlemeler kaydetmiştir." dedi.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki işbirliğinin ticaret başta olmak üzere tüm alanlarda her geçen gün geliştiğine ve yatırımların her yıl arttığına işaret eden Uyanık, "2025 yılında ikili ticaret hacmimiz artmış ve ön verilere göre 8 milyar doları aşmıştır. Böylece 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefimize bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Balkanlar Sorumlusu Sağlam da Sofya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.