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MÜSİAD'dan büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

MÜSİAD'dan büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

30.11.2021 14:02
MÜSİAD'dan büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla güçlü ve istikrarlı yapısını yeniden bütün dünyaya gösterme imkanı bulduğunu bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla güçlü ve istikrarlı yapısını yeniden bütün dünyaya gösterme imkanı bulduğunu bildirdi.

MÜSİAD'dan yılın üçüncü çeyrek büyümesine ilişkin yapılan açıklamada, 2021 yılının, bütün dünya ülkeleri için olduğu gibi Türkiye ekonomisi için de bir "sınanma yılı" olarak geride kalmak üzere olduğu belirtildi.

Açıklamada, birçok ülkenin Kovid-19 sonrası adeta bir "hayatta kalma mücadelesi" verdiği, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla güçlü ve istikrarlı yapısını yeniden bütün dünyaya gösterme imkanı bulduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yüzde 7,4'lük bu oran, Türkiye ekonomisinde temel lokomotiflerin artık pozitif büyüme rayına tamamen oturduğunu göstermektedir. Ekonomimizin salgın sonrası normalleşmenin başladığı 2020 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren 5 çeyrek boyunca kesintisiz pozitif büyümesi ve 2021 yılının ilk 3 çeyreğine ilişkin büyüme oranının yüzde 12,2'ye ulaşması, sürdürülebilir bir büyümenin sinyallerini vermesi bakımından oldukça önemlidir.

G20 ülkelerinin ortalama büyüme hızına baktığımızda, Türkiye ekonomisinin başarılı performansı daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. İngiltere'nin yüzde 6,6, Çin ve ABD'nin yüzde 4,9, Avro Bölgesi'nin yüzde 3,7, Almanya'nın yüzde 2,5 ve Japonya'nın sadece yüzde 1,4 oranında büyüyebildiği bu dönemde Türkiye'nin yüzde 7,4 ile G20'nin zirvesinde yer alması, taraflı/tarafsız herkesin takdirini hak etmektedir."

Üst üste gelen ihracat rekorlarının ardından net dış talebin büyümeye 6,8 puan katkı vermesinin hiç kimse için şaşırtıcı olmadığı aktarılan açıklamada, yüzde 7,4'lük büyüme içerisinde ihracatın katkısının bu denli yüksek olmasının, Türkiye ekonomisinin yalnızca tüketim bazlı büyüdüğüne dair olumsuz algıların da aksini ispatlar nitelikte olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Büyümede ihracat rüzgarının son çeyrekte de sürmesi, iç talepteki canlılık ve faiz indirimleriyle ivme kazanacağına inandığımız yatırımların da etkisiyle, 2021 yılı genelinde çift haneli bir büyüme bizler için sürpriz olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD'dan büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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