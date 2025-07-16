MÜSİAD'dan 'Terörsüz Türkiye' Vizyonu - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD'dan 'Terörsüz Türkiye' Vizyonu

MÜSİAD\'dan \'Terörsüz Türkiye\' Vizyonu
16.07.2025 13:49
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MÜSİAD, Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu ilan etti, ekonomik kalkınma vurgulandı.

Türkiye'nin kalkınmasında öncü rol üstlenen MÜSİAD, Diyarbakır'da düzenlenen ve ülke genelinden yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda "Terörsüz Türkiye" vizyonunu kamuoyuna ilan etti.

Toplantıya katılan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, "Ekonomik kalkınmanın kardeşlikle birleştiği bu süreç, ülkemizin birlik ve dirliği adına tarihi bir adımdır" dedi.

MÜSİAD tarafından resmen kurulan "Terörsüz Türkiye Çalışma Grubu", yurt içinden tüm bölge şube başkanlarının, yurt dışı temsilcilerinin, akademisyenlerin, kanaat önderlerinin ve fikir insanlarının katılımıyla hayata geçirildi. MÜSİAD Malatya Şubesi olarak bu sürecin güçlü bir destekçisi olduklarını belirten Akçin, "Malatya olarak geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin huzuru, kalkınması ve kardeşlik hukuku için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Fikir, bilim ve tecrübe aynı masada

Programda Prof. Dr. Yusuf Kaplan, Altan Tan, Prof. Dr. Orhan Atalay, Prof. Dr. Veysel Ayhan, Adnan İnanç ve daha birçok kanaat önderi ortak akıl masasını şekillendirdi. Toplantıda sadece güvenlik değil; adalet, üretim, eğitim ve istihdam temelli bir toplumsal barış zemini inşa etmenin önemi vurgulandı.

"Üretimle terörün zeminini kurutacağız"

Yunus Akçin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Terörle mücadele sadece askeri değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve vicdani bir mücadeledir. Terör, umutsuzluk ve işsizlikten beslenir. Biz bu umutsuzluğu yatırımla, üretimle, istihdamla ortadan kaldıracağız. MÜSİAD Malatya olarak gençlerimize, kadınlarımıza, girişimcilerimize yönelik projelerimizi bu vizyonla yeniden şekillendireceğiz."

Yerel raporlar ve sahadan gelen stratejiler

MÜSİAD'ın belirlenen 18 şehirde başlattığı saha çalışmalarıyla bölgesel kalkınma planları hazırlanıyor. Gençleri, kadınları ve girişimcileri merkeze alan bu planlar, sahadan gelen verilerle her ay güncellenerek merkezde analiz ediliyor. Böylece çözüm, masa başından değil sahadan geliyor.

"Gelin, üretelim ve kardeşliğimizi büyütelim"

Basın açıklamasını şu çağrıyla sonlandıran Yunus Akçin:

"Bizim meselemiz sadece ekonomik değil, medeniyet meselesidir. Bizim davamız kardeşliktir. Gelin, teröre karşı üretelim; birlikte büyüyelim, birlikte güçlenelim."

MÜSİAD Malatya Şubesi, "Terörsüz Türkiye" vizyonunu bölgede yaygınlaştırmak adına, önümüzdeki dönemde saha çalışmaları, gençlik buluşmaları ve kadın girişimciliği destek projeleriyle sürece katkı sunmaya devam edecektir. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Politika, Güvenlik, Türkiye, malatya, Ekonomi, Terör, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD'dan 'Terörsüz Türkiye' Vizyonu - Son Dakika

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