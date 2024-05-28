MÜSİAD EXPO\'nun gelecek yıl Afrika\'da yapılması planlanıyor

Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD EXPO'yu bir yıl Türkiye'de, bir yıl yurt dışında gerçekleştirmek istediklerini belirterek, "İnşallah seneye MÜSİAD EXPO'yu Afrika'da yapacağız. Etiyopya ise yapmak istediğimiz ülkelerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD tarafından düzenlenen Türkiye-Etiyopya Ticaret ve İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ticaret ve teşvikler ele alınırken, ikili iş görüşmeleri de yapıldı.

MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen foruma, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Misganu Arega, Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Güney Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen, Etiyopya'nın Türkiye Büyükelçisi Adem Mohamed ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı katıldı.

Açıklamada programın açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Etiyopya ile yükselerek devam eden ticaret hacmini daha da artırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Tuzcu, "2003 yılında hayata geçirilen 'Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi' çerçevesinde, tüm kıta ile olduğu gibi Afrika Boynuzu'nun en büyük ekonomisi ve Afrika'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri konumundaki Etiyopya ile ticaret, yatırım ve müteahhitlik alanındaki ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkartmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Seneye MÜSİAD EXPO'yu Afrika'da yapacağız"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile her şeyden önce kardeşlik düzleminde kurduğu ilişkilerin aradaki ticari faaliyetleri daha sağlıklı bir hale getirdiğini belirtti.

Son 20 yılda benimsenen çok boyutlu dış politika anlayışının Türkiye'yi geçmişte ihmal edilen bölgelere açılımlar yapmaya yönelttiğini ifade eden Asmalı, şunları kaydetti:

"Bu açılımlar içinde en başarılı olanının Afrika ülkeleri olduğunu ifade edebiliriz. Osmanlı'dan bugünlere bir Afro- Avrasya ülkesi olan Türkiye, ekonomik ve siyasi dengelerin değiştiği ve yeni güçlerin ortaya çıktığı son yıllarda, bilhassa 2005 yılından itibaren Afrika ülkeleriyle yeni bir döneme girmiştir. Özellikle 2005 yılının 'Afrika yılı' ilan edilmesi ve 2008 yılında gerçekleşen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, bu bağlamda çok önemli dönüm noktaları olmuştur."

Asmalı, Türkiye'nin, tarihi tecrübesini, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini, sahip olduğu imkan ve kaynakları Afrikalı yönetimlerle ve halklarla "Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler" ilkesi çerçevesinde ve karşılıklı fayda temelinde paylaşmaya devam edeceğini belirterek, "Ortaklık politikamızın temelini bu anlayış oluşturmaktadır." dedi.

Uluslararası MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nı gelecek yıl Afrika'da yapmayı düşündüklerini bildiren Asmalı, "MÜSİAD EXPO'yu bir yıl Türkiye, bir yıl yurt dışında gerçekleştirmek gibi bir stratejik planımız var. Bu bağlamda EXPO'nun ülkemiz sınırlarına çıkarak, ülkemize kazandırması mühim bir konudur. İnşallah seneye MÜSİAD EXPO'yu Afrika'da yapacağız. Etiyopya ise yapmak istediğimiz ülkelerin başında geliyor." açıklamasında bulundu.

İş forumu açılış konuşmaları sonrası Etiyopya'dan 70, Türkiye'den de 200'ü aşkın iş insanının katılımıyla B2B (ikili) iş görüşmeleri yapıldı.