MÜSİAD, \'Terörsüz Türkiye\' İçin Diyarbakır\'da Toplandı

Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, Diyarbakır'daki MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'na katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Genel Başkan Burhan Özdemir'in öncülüğünde Diyarbakır'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen Başkanlar Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıya derneğin Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül de katıldı. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Akgül, MÜSİAD'ın yalnızca izleyen değil, sorumluluk üstlenen ve sahada aktif rol alan bir yapı olduğuna dikkat çekti.

Toplantıda alınan kararlar kapsamında şu adımların atılması planlanıyor: "Bölgesel kalkınmayı desteklemek için özel çalışma grupları oluşturulacak. MÜSİAD bünyesindeki Müstakil Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla bölgeye yatırım teşvik edilecek. Tarım, ticaret ve turizm başta olmak üzere 16 sektörde aktif faaliyetler yürütülecek. Gençlerin istihdamına yönelik meslek liseleri ile hamilik programları başlatılacak."

Yusuf Akgül, "Bölgesel kalkınmayı önceleyen, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren her adımın destekçisiyiz. Ülkemizin her köşesinde üretimin, istihdamın ve umudun yükselmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA