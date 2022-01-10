Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TV100 ekranlarında katıldığı bir canlı yayında yaptığı tasarruf açıklamasıyla gündem oldu.
Programda yeni yıl zamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, tasarrufa dikkat ettiğini vurguladı. Kasaba gidip 100 lira verip et almadığını belirten Destici, "Gidiyorum kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı oradan parçalayıp alıyorum. Şimdi ben o kadar dikkat ediyorum, buna herkes dikkat edebilir. Ama herkes de bu imkanı bulmayabilir bu da ayrı bir konu" ifadesini kullandı.
BBP Genel Başkanı Destici'nin yaptığı "tasarruf" açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı videodaki açıklamalara ilişkin yorumlarda bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Mustafa Destici böyle 'tasarruf' yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum - Son Dakika Ekonomi