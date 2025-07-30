Mut Beyaz İnciri İhracata Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Mut Beyaz İnciri İhracata Başladı

Mut Beyaz İnciri İhracata Başladı
30.07.2025 13:48
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Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incir, bu sezon 180 liradan yurt dışına ihraç ediliyor.

Mersin'in Mut ilçesinde yetiştirilen ve aromasıyla dikkat çeken Mut beyaz inciri, bu sezon yurt dışına açılarak ihracata başladı. İlk hasatta kilosu 200 liradan alıcı bulan beyaz incir, şu anda ihracata kilosu 180 liradan satılıyor.

Tarımda yılın 12 ayı üretimin sürdüğü Mut ilçesinde; kayısı, erik, zeytin, nar, elma, kavun, karpuz ve sebze gibi ürünlerin yanı sıra bu sezon beyaz incir de yurt dışı pazarında yerini aldı. İlçede 5 bin dekar alanda üretimi yapılan beyaz incirde bu yıl 35 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mut'ta, erik sezonunun sona ermesiyle birlikte şimdi de incir hasadı hummalı bir şekilde sürüyor. Özellikle rengi, tadı, aroması, iriliği ve sevkiyata dayanıklılığı ile öne çıkan Mut beyaz inciri, Almanya ve Dubai pazarlarında rağbet görüyor.

İhracatçı Aytu Acar yaptığı açıklamada, hasadın henüz tam olarak başlamadığını ve bu nedenle talepleri karşılamakta zorluk çektiklerini belirterek, "Mersin'in Mut ilçesinde incir hasadımız başladı. Ancak henüz hasat tam olarak oturmadı. Günlük tır bazında sevkiyat istiyoruz ama şu anda tonajda sıkıntı yaşıyoruz. Üreticilerimizden ricamız, kaliteli ürün toplamaları ve seçim yapmaları. Dökme ürünün kilosu 150 lira, ihracatlık ürünün kilosu ise 180 lira. Üretici bizi desteklerse biz de fiyatları yüksek tutarak onlara katkı sağlarız" dedi.

İncirlerin Almanya'ya kara yoluyla 6 günde, Dubai'ye ise uçakla 2 günde ulaştığını belirten Acar, "Ambalajlı ürünler Almanya'ya gidiyor. Diğer ambalajda olanları ise Dubai'ye gönderiyoruz. 1 kiloluk ambalajlarda yaklaşık 8 adet incir bulunuyor. Kaliteli üretimle her bir incir 150 gram civarında geliyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, mersin, Güncel, Tarım, Mut, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mut Beyaz İnciri İhracata Başladı - Son Dakika

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