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Müteahhitlerden 2022'de yurt dışında 30 milyar dolarlık iş hedefi - Son Dakika

Müteahhitlerden 2022'de yurt dışında 30 milyar dolarlık iş hedefi

04.01.2022 13:59
Müteahhitlerden 2022'de yurt dışında 30 milyar dolarlık iş hedefi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, küresel ekonomide gerçekleşecek toparlanma ve salgın şartlarında sağlanacak iyileşmeyle birlikte ertelenmiş alt ve üstyapı projelerinin, müteahhitler için önemli fırsatlar yaratacağını belirterek, "2022'de yurt dışında 30 milyar dolar yeni...

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, küresel ekonomide gerçekleşecek toparlanma ve salgın şartlarında sağlanacak iyileşmeyle birlikte ertelenmiş alt ve üstyapı projelerinin, müteahhitler için önemli fırsatlar yaratacağını belirterek, "2022'de yurt dışında 30 milyar dolar yeni iş hacmini aşmayı hedefliyoruz." dedi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Birliğin Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yurt dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2021 Yılı Değerlendirmesi" programının açılışında konuşan Eren, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eren, geçen yıl salgının belli ölçüde kontrol altına alınması ve petrol fiyatlarında görülen artışın etkisiyle yurt dışı pazarlar ve müteahhitlik hizmetlerinde canlanma olduğunu söyledi.

Müteahhitler, mühendisler ve işçilerin her zorlukla mücadeleyi sürdürdüğünü anlatan Eren şöyle devam etti:

"Dünyada bir marka haline gelmiş Türk müteahhitliği konumunu zaafa uğratmamak ve daha yüksek seviyelere taşımak amacıyla yurt dışı faaliyetlerine yönelik bir 'Akreditasyon Sistemi'nin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu sistemin, kamu-özel sektör iş birliğiyle belirlenecek mali, teknik ve performansa dayalı objektif kriterler çerçevesinde Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde hayata geçirilmesini arzu ediyoruz."

Eren, salgın belirsizliğinin ortaya çıkan yeni varyantlarla sürdüğünü, gelişen aşılama ve ilaç çalışmalarının ise geleceğe olumlu bakmalarına imkan sağladığını ifade etti.

Bu yıl küresel ekonomide gerçekleşecek toparlanma ve salgın şartlarında sağlanacak iyileşmeyle birlikte ertelenmiş alt ve üstyapı projelerinin, müteahhitler için önemli fırsatlar yaratacağını bildiren Eren, artan petrol fiyatlarının yeni projelerin üstlenilmesi için destekleyici olacağını söyledi.

Eren, bu yılki hedeflerine ilişkin, "Salgının bahara kadar engel olmaktan çıkacağı ümidi ile 2022'de yurt dışında 30 milyar dolar yeni iş hacmini aşmayı hedefliyoruz. Orta vadede de bu rakamı 50 milyar dolar seviyesine çekmek amacında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ortaya koyduğumuz bu hedef, aynı zamanda inşaat malzemesi ihracatımızın aynı oranda artırılması demektir. Yurt dışı projelerimizde istihdam edilen Türk iş gücü sayısını, halihazırdaki 25-30 binler seviyesinden yeniden 100 bine çıkarmak en öncelikli hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

EFCA'nin Genel Kurulu ve Kongresi 9-10 Haziran'da İstanbul'da yapılacak

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin (TürkMMMB) Başkanı İrfan Aker de ekonominin lokomotif rolü taşıyan TMB'nin üyelerinin her geçen gün başarı ve güvenirliklerinin arttığını söyledi.

Birlik olarak, TMB üyelerine yardımcı olmaya, önünü açmaya ve onlarla birlikte faaliyet göstererek Türkiye'ye katma değer kazandırdıklarını bildiren Aker, Kovid-19 salgının etkisinin azalması durumunda Türkiye'nin müşavirlik konusunda daha ileri seviyelere geleceğini kaydetti.

Aker, Birliğin, Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (FIDIC) ve Avrupa Müşavirlik Mühendislik Birlikleri Federasyonunun (EFCA) üyesi dolduğunu anımsatarak, "EFCA'nin Genel Kurulu ve Kongresi'nin 9-10 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını sizler ile paylaşmak isterim." dedi.

Türkiye'deki büyük projelerin kendilerine sağladığı referanslara dikkati çeken Aker, bu referanslarla yurt dışındaki işlerde diğer firmaların önüne geçtiklerini bildirdi.

Afrika ülkeleri öne çıktı

Öte yandan Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitlerin geçen yıl yurt dışında üstlendikleri proje bedeli 29,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2020 yılında 15,2 milyar dolar, 2019'da 19,4 milyar dolar, 2018'de 22,8 milyar dolar, 2017 yılında 17,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Türk müteahhitlerin geçen yıl yurt dışında üstlendiği iş tutarında Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkede 11 milyar 189 milyon dolarlık iş üstlenildi. Rusya'yı, 3 milyar 620 milyon dolarlık proje bedeliyle Irak, 1 milyar 908 milyon dolarlık bedelle Tanzanya, 1 milyar 598 milyon dolarlık proje bedeliyle Ukrayna ve 1 milyar 353 milyon dolarlık bedelle Zambiya izledi. Zambiya'yı 944 milyon dolarlık proje bedeliyle Kazakistan, 926 milyon dolarlık proje bedeliyle Güney Sudan, 916 milyon dolarlık proje bedeliyle Türkmenistan takip etti. Listede, 845 milyon dolarlık iş üstlenilen Cezayir ile 780 milyon dolarlık iş üstlenilen Polonya da dikkati çekti.

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Erdal Eren, Türkiye, dolar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Müteahhitlerden 2022'de yurt dışında 30 milyar dolarlık iş hedefi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Müteahhitlerden 2022'de yurt dışında 30 milyar dolarlık iş hedefi - Son Dakika
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