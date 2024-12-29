Nadir Metal Rafineri CEO\'su Kaçak Değerli Maden Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağrıldı

Ekonomi

Herkes sadece Balde\'yi biliyordu! Wanda\'dan Icardi\'ye bir darbe daha

Türkiye'nin en büyük altın rafinerilerinden biri olan Nadir Metal Rafineri A.Ş.'de deprem yaşandı. Şirketin CEO'su ve Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın, kaçak değerli maden soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Yakın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

KAÇAK DEĞERLİ MADEN SORUŞTURMASI

Soruşturma kapsamında ülkeye kaçak yollardan getirilen değerli madenlere ilişkin bir dizi usulsüzlük incelemeye alındı. Şirketin sektördeki kritik konumu nedeniyle Yakın'ın ifadeye çağrılması dikkatleri üzerine çekti.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: YALNIZCA BİLGİSİNE BAŞVURULDU

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada soruşturma kapsamında Yakın'ın yalnızca bilgisine başvurulduğu belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Saygın Kıymetli Madenler'in sahibi ve CEO'su Sayın Burak Yakın'ın sürmekte olan bir soruşturma çerçevesinde bilgisine başvurulmuştur. Soruşturma henüz devam etmekte olduğu için kamuoyunda dolaşan kaynağı belirsiz ve asılsız iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Soruşturma makamlarının tarafımıza bilgi aktardığı takdirde, kamuoyuna sağlıklı bir açıklama yapacağımızı belirtir, saygılarımızı sunarız."

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 50 ŞİRKETİNDEN BİRİ

Nadir Metal, altın sektöründe Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından biri konumunda yer alıyor. 21 milyar TL'lik ciroya sahip olan şirket, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan, "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesinde ilk 50'de yer alıyor.