Nadir Metal Rafineri CEO'su Kaçak Değerli Maden Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağrıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Nadir Metal Rafineri CEO'su Kaçak Değerli Maden Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağrıldı

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Türkiye'nin en büyük altın rafinerilerinden olan Nadir Metal Rafineri A.Ş.'nin CEO'su ve Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın, kaçak değerli maden soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

29.12.2024 18:49  Güncelleme: 19:43
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Türkiye'nin en büyük altın rafinerilerinden biri olan Nadir Metal Rafineri A.Ş.'de deprem yaşandı. Şirketin CEO'su ve Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın, kaçak değerli maden soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Yakın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

KAÇAK DEĞERLİ MADEN SORUŞTURMASI

Soruşturma kapsamında ülkeye kaçak yollardan getirilen değerli madenlere ilişkin bir dizi usulsüzlük incelemeye alındı. Şirketin sektördeki kritik konumu nedeniyle Yakın'ın ifadeye çağrılması dikkatleri üzerine çekti.

Dev şirketin CEO'suna kaçak değerli maden sorgusu

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: YALNIZCA BİLGİSİNE BAŞVURULDU

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada soruşturma kapsamında Yakın'ın yalnızca bilgisine başvurulduğu belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Saygın Kıymetli Madenler'in sahibi ve CEO'su Sayın Burak Yakın'ın sürmekte olan bir soruşturma çerçevesinde bilgisine başvurulmuştur. Soruşturma henüz devam etmekte olduğu için kamuoyunda dolaşan kaynağı belirsiz ve asılsız iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Soruşturma makamlarının tarafımıza bilgi aktardığı takdirde, kamuoyuna sağlıklı bir açıklama yapacağımızı belirtir, saygılarımızı sunarız."

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 50 ŞİRKETİNDEN BİRİ

Nadir Metal, altın sektöründe Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından biri konumunda yer alıyor. 21 milyar TL'lik ciroya sahip olan şirket, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan, "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesinde ilk 50'de yer alıyor.

Nadir Metal Rafineri CEO\'su Kaçak Değerli Maden Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağrıldı

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Son Dakika Ekonomi Nadir Metal Rafineri CEO'su Kaçak Değerli Maden Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cenk:
    Memleket kaçak insan, kaçak hayvan, kaçak sigara çay dolar derken değerli metaller de nasibini almış. Çevrenizde nerede ise her hafta bir iki günlük gezi için yurt dışına hele birde ailecek gidip gelenler ve bir anda ekonomileri tavan yapanlar varsa...Anlayinki çok iyi geziyorlar.... 14 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hayırlı işler 11 1 Yanıtla
  • murat2069:
    adam ulusrararası hırsızlık pardon ihracat yapıyor cebine pardon hazineye katkı saglıyor 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Nadir Metal Rafineri CEO'su Kaçak Değerli Maden Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağrıldı - Son Dakika
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