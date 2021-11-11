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Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük - Son Dakika

Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük

11.11.2021 10:53
Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük

MERSİN (İHA) – Türkiye'nin narenciye deposu Mersin'de narenciye hasadı devam ediyor, ancak limonun dalında 50 kuruştan, portakalın ise 80 kuruş ila 1 lira aralığında satılması, üreticiyi memnun etmiyor.

MERSİN (İHA) – Türkiye'nin narenciye deposu Mersin'de narenciye hasadı devam ediyor, ancak limonun dalında 50 kuruştan, portakalın ise 80 kuruş ila 1 lira aralığında satılması, üreticiyi memnun etmiyor. Çiftçinin narenciyeden para kazanamadığını belirten Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, önlem alınmasını ve üretim maliyetlerinin makul seviyeye düşürülmesini istedi.

Türkiye'nin narenciye üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Mersin'de, gün ağarmadan işe koyulan tarım işçilerinin narenciye hasadı aralıksız sürüyor. İşçiler, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bekirde Mahallesi'ndeki narenciye bahçelerinde de mandalina ve portakal hasadı yapıyor.

"Portakal, dalında 80 kuruş-1 lira aralığında satılıyor"

Narenciye bahçesinde İHA muhabirine açıklama yapan Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Mersin'de narenciye hasadının aralıksız devam ettiğini söyledi. Bu yıl portakalda rekoltenin yüksek olduğunu dile getiren Yılmaz, ancak sulama sıkıntısı nedeniyle kalitede biraz sıkıntı olduğunu ve epeyce zarar gördüklerini dile getirdi.

Türkiye'nin portakal ihtiyacının yüzde 30-35'ini Mersin'in karşıladığını vurgulayan Yılmaz, "Üretimde sıkıntımız yok ama maalesef değer olarak karşılığında sıkıntımız var. Şu anki yaşadığımız problem bu. Portakal dalında 70-80 kuruş-1 lira ortalamasıyla satılıyor. Üretim maliyetlerini zor karşılayan bir rakamla karşı karşıyayız. Limon daha da kötü, dalında 50 kuruşa kadar indi. Mandalina ilk zamanlar biraz iyiydi, şu an mandalinada da sıkıntı var" dedi.

"Üretim maliyetleri düşürülmeli"

Çiftçinin artık narenciyeden para kazanamadığını savunan Yılmaz, beklenti ve taleplerini şöyle dile getirdi: "Çiftçinin üretimde hiçbir sıkıntısı yok; talebimiz öncelikle pazar ve üretim maliyetlerinin makul seviyeye düşürülmesi. Bu konuda ciddi çalışmalar yapmalı, çiftçimiz üretimde tutulmalı. Girdi maliyetleriyle ilgili sıkıntı var. Hatta şunu söyleyebilirim; artık 2021 yılı bitti, sezon bitiyor, yılbaşı itibariyle 2022'de üretim maliyetlerinin çok ciddi bir yükselişle devam edeceğini duyuyoruz. Yılbaşında yeniden zam geleceği söyleniyor. Yılbaşında böyle bir zam gelirse çiftçi bu gübreyi alıp üretimde kullanamayacak." - MERSİN

Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük
Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük
Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük
Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük
Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük
Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük
Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük
Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük
Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük
Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük
Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük
Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük
Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük
Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük

Narenciye, Portakal, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Narenciyede rekolte yüksek, ekonomik karşılığı düşük - Son Dakika Ekonomi


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