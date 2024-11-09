Naşa Beldesi Doğalgaza Kavuştu, İlk Abonelik Açılışı Yapıldı

Ekonomi

Doğalgaza kavuşan Simav'a bağlı Naşa beldesinde ilk abonelik açılış programı gerçekleştirildi.

Söz verdikleri gibi Naşa beldesinin doğalgaza kavuştuğunu söyleyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Doğalgaz ilk abonelik açılış programını Milletvekillerimiz Adil Biçer ve Mehmet Demir, Simav İlçe Başkanımız Orhan Akboğa, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Hicret Karaman, Naşa Belde Belediye Başkanımız İbrahim Yavuz, Belde Belediye Başkanlarımız, İl Genel ve Belediye Meclis Üyelerimiz ve Naşa'lı hemşerilerimizin coşkulu katılımı ile gerçekleştirdik. Simav'ımıza ve Naşa beldemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA