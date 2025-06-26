NATİV ve TOG'dan Öğrencilere Destek Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

NATİV ve TOG'dan Öğrencilere Destek Projesi

26.06.2025 12:00
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NATİV, üniversite öğrencilerine burs ve eğitim desteği için TOG ile işbirliği yapacak.

Nigar-Ali Tiryakioğlu Eğitim, Bilim, Sağlık Vakfı (NATİV), üniversite öğrencilerinin eğitim ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile işbirliği gerçekleştirecek.

NATİV'den yapılan açıklamaya göre, NATİV'in ilk sosyal sorumluluk projesi olan bu işbirliği kapsamında öğrencilere burs, eğitim, mentörlük ve staj desteği sunulacak.

Projenin kapsamı TOG ve KONDA işbirliğiyle gerçekleştirilen "Üniversiteli Gençlerin İhtiyaçları Araştırması" sonuçlarına göre belirlendi. Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 68'i burs desteğine, yüzde 45'i psikolojik desteğe, yüzde 43'ü staj olanağına ve yüzde 24'ü mentörlük desteğine ihtiyaç duyuyor.

İlk aşamada çoğunluğu mühendislik fakültelerinde eğitim gören ve büyük kısmı kız öğrencilerden oluşan 24 üniversite öğrencisine burs sağlanacak.

NATİV tarafından hazırlanan programla öğrencilere "Stres ve Duygu Yönetimi", "Psikolojik Dayanıklılık", "Etkili İletişim", "Ekip Çalışması" ve "21. Yüzyıl Yetkinlikleri" gibi başlıklarda eğitimler verilecek. Ayrıca öğrencilere mentörlük ve staj olanakları da sunulacak.

İş birliği kapsamında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gaziantep'teki iki lisede "Mesleki Kütüphane" etkinliği düzenlendi. NATİV yöneticileri ve TOG gönüllüleri etkinlikte öğrencilerle buluştu.

"Ne iş yaparsanız yapın ama elinizden gelenin en iyisini yapın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NATİV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Tiryakioğlu Yüksel, ebeveynlerin "doğruluk, üretkenlik ve topluma katkı" konusundaki telkinlerinin önemine dikkati çekti.

Yüksel, "Nigar-Ali Tiryakioğlu'nun çocukları olarak bizler de anne babamızın adını onların isteyecekleri şekilde yaşatmak ve bize aktardıkları değerleri kurumsal bir çerçeve içerisinde büyütmek, geliştirmek için, dünyaya katkı sunmak ve değer yaratmak için, iyilik içinde kalmak için; maddi manevi elimizde ne varsa paylaşmayı taahhüt ederek Nigar-Ali Tiryakioğlu Vakfı'nı kurduk." ifadelerini kullandı.

NATİV ve TOGG işbirliğinin bu çalışmaları kurumsal bir yapıya kavuşturacağını ve daha ileri noktalara taşıyacağını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"NATİV olarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere daha iyi bir gelecek sunmak için TOG ile birlikte önemli bir projeye imza atıyoruz. Bu işbirliğiyle, üniversiteli gençlerin yalnızca eğitimlerine değil, aynı zamanda kendilerini gerçekleştirme yolculuklarına da destek olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla TOG ile yaptığımız bu iş birliği konusunda çok heyecanlıyız, çok ümitliyiz."

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Seçkin Karataş da gençlerin potansiyeline yapılan her yatırımın, sadece bireylerin değil, toplumun da dönüşümüne katkıda bulunacağını belirtti.

Gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle güçlenmelerine, eşit fırsatlara erişmelerine ve çok yönlü gelişimlerine alan açtıklarını aktaran Karataş, "NATİV ile kurduğumuz bu değerli işbirliği, yalnızca burs desteği sunmakla kalmıyor, gençlerin iletişim becerilerini, yetkinliklerini ve istihdam edilebilirliklerini de artırmayı hedefliyor. TOG'un vizyonu, gençleri sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir toplumunu inşa edecek bireyler olarak güçlendirmek. Bu işbirliğiyle, bu vizyona bir adım daha yaklaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Eğitim Desteği, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Burs, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NATİV ve TOG'dan Öğrencilere Destek Projesi - Son Dakika

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