Nazilli Ticaret Odası Üye Buluşması Gerçekleşti

Nazilli Ticaret Odası Yönetimi 2026 yılının ilk üye buluşmasını Yenipazar'da gerçekleştirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen üye buluşmasında Başkan Arslan oda çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan tarafından karşılanan üyelerin bir araya geldiği toplantıda; Oda faaliyetleri ile üyelerin talebi üzerine gerçekleştirilen lobi faaliyetleriyle ilgili tanıtım videosu gösterildi. Nazilli Ticaret Odasının üye odaklı hizmet vermeyi amaç edilen bir kurum olduğu, mevzuattan kaynaklanan yasal sorumluluklar ile birlikte yapılan faaliyetlerin tamamının üyelerin talep ettiği iktisadi ve sosyal hususlardan oluştuğu irdelendi.

Bölge Odası hüviyetinde hizmet veren Oda'nın yetki ve sorumluluk alanının; Nazilli ile birlikte Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinden oluştuğu, bu nedenle bölge olarak bakıldığında farklı avantaj ve dezavantajlara sahip ilçelerden oluşan sorumluluk alanı içinde Yönetim Kurulu olarak tüm üyelerin sesi olmaya gayret gösterildiği ifade edildi.

"Oda Üyelerimizin de esnaf kredisi benzeri finans desteğine ihtiyacı var"

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan yaptığı açıklamada; "Uzun süreden beri dile getirdiğimiz, her platformda yetkililere iletilen konuların başında; küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu esnaf kefalet kredisi benzeri bir finans sistemi gelmektedir. Esasen bir kamu kaynağı olan Halk Bankası tarafından tahsis edilen Esnaf Kredisinden aynı işi yapan, aynı ölçekteki firmalardan Ticaret Odasına kayıtlı olanlar faydalanamıyor. Bu nedenle mümkün olan en kısa sürede bu konuda yasa değişikliği yapılması veya yeni bir sistem kurulması için gayretlerimiz devam etmektedir" dedi.

Bu konuyu önemsediklerini belirten Başkan Arslan açıklamasının devamında; "Biz ancak talep edebiliyoruz kanun yapma veya kanunu değiştirme yetkimiz yok. Geçtiğimiz günlerde tüm üyelerimize duyurduğumuz ve Pazartesi günü başvuruları başlayan TOBB Kredi Garanti Fonu Nefes Kredisi sadece Ticaret Odası üyelerinin başvuru yapabileceği bir kredi olarak açıklandı. Her platformda dile getirdiğimiz taleplerimizin karşılık bulduğuna inanıyorum. Ancak açıklanan kredinin beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu ifade etmek isterim. Bunun bir başlangıç olmasını daha yüksek limitli ve daha uygun faiz oranlarıyla kredi tahsis edilmesini temenni ediyorum"

"Geleceğin patronlarını yetiştirmek istiyoruz"

Diğer önemli bir sorunlarının mesleki teknik eleman ihtiyacının her geçen gün artması olduğunu altını çizen Başkan Arslan: "Üretimin ve hizmet sektörünün her alanında mesleki eğitim almış gençlere ihtiyacımız var. İstediğimiz refah seviyesine ulaşmamız için sınırlı kaynaklarımızı verimli bir üretim ile değerlendirmeliyiz. Verimli üretim ise ancak konusunda eğitim almış veya uzmanlaşmış personel ile oluyor. Üretmek ve ihraç etmek zorundayız. Meslek liselerin giden öğrencilerin sanayide çırak olacağı yönündeki yanlış düşünceleri ortadan kaldırmalıyız. Bugün bölgemizde faaliyette bulunan, üretim ve ihracat yapan işletme sahiplerinin önemli bir kısmı meslek lisesi mezunudur. Geleceğin patronları teknik ve mesleki eğitim alan gençlerimiz olacaktır. Şu anda üretim ve imalat yapan işletmelerimizin en büyük ihtiyacı mesleki eğitimini tamamlamış gençlerimizdir. Meslek Liselerinin sayısı normal liselere göre çok düşüktür. Teknik ve mesleki eğitim almış kişinin iş hayatında başarılı olma şansı daha yüksektir. Anne babalar olarak evlatlarımızı mümkün olduğunca meslek liselerine yönlendirmeliyiz. Teknik ve mesleki eğitim almış bir gencimiz emin olun ki hayata bir adım önde başlamaktadır. Normal liseden mezun olup 4 yıllık lisans eğitiminin sonunda iş bulamayan, aldığı eğitimle ilgisi olmayan geçici işlerde çalışmak durumunda kalan binlerce mutsuz gencimiz var. Hem ülkemizin geleceği için hem de gençlerimize sağlam bir gelecek hazırlamak için mesleki eğitime önem vermeliyiz. Ben bu anlamda meslek liselerinin sayısının arttırılması gerektiğini düşünüyorum"

Sümerbank fabrikasını ekonomiye tekrar kazandırmak için gayret gösteriyoruz"

Arslan: "1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılışı yapılan ve 2002 yılına kadar kesintisiz üretim yapan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası ülkemizin ilk sanayi tesislerinden birisidir. Fabrikada üretilen "Nazilli Basması" ülkemizin bilinen ilk markalı tekstil ürünleri arasındadır. Ancak Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası maalesef tamirat, tadilat ve restorasyona muhtaç durumdadır. Fabrika alanı 2003 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulunun Kararı ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) tahsis edilmiş, Nazilli Sümerbank Fabrikasının bir eğitim yuvası olarak hizmete devam etmesi planlanmıştır. Ancak 2003 yılından bugüne kadar geçen süre içinde, üniversite yönetimi kampüs alanına yeterli ilgiyi göstermemiş, yerleşkenin çok küçük bir kısmını kullanmayı tercih etmiştir. Yerleşke içindeki bina ve hangarların çok acil tadilata ve güçlendirmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Atıl durumdaki eski hangarların temizlik, bakım ve tadilatlarının yapılması halinde önemli bir üretim ve ticaret merkezi bölgeye kazandırılmış olacaktır"

"Birçok yeniliği bölgeye kazandırabiliriz"

Nazilli Ticaret Odası olarak atıl durumdaki fabrika alanının 63 bin m2'sinin Oda adına tahsis edilmesi halinde; Fuar Alanı, Sümer Sanayi Müzesi, Nazilli Basmasının Üretileceği Tekstil Fabrikası, Coğrafi İşaretli Yerel Ürünlerin Satışa Sunulacağı Alanlar ve diğer birçok yeniliği bölgeye kazandırabileceklerini ifade eden Başkan Arslan: "Nazilli Ticaret Odası olarak Sümerbank Basma Fabrikasının tekrar ekonomiye kazandırılması için kurumlar arası iş birliğinin şart olduğuna inanıyoruz. Bu Proje Nazilli Bölgesinin kalkınması için gerekli gördüğümüz ve önem verdiğimiz projelerden bir tanesidir"

"Coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtımı için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Arslan, "Bölgemize özgü yerel ürünlerimize coğrafi işaret tescili kazandırıyoruz. Ürünlerin önce ulusal daha sonra da uluslararası piyasalarda tanınması ve bilinirliğinin artması için tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ankara TOBB merkezinde yapılan coğrafi işaretli ürünler etkinliğinde tüm ürünlerimizin tanıtımını başarıyla yaptık. Üyelerimizin istek ve talepleri bizim birinci önceliğimizdir. Sorunlarımızı başta Odalar Birliği olmak üzere ilgili bakanlıklar ve Ankara'da yapılan tüm toplantılarda dile getiriyorum. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Her toplantıda söz alıyor ve konuları aktarıyorum. Bu nedenle hizmetlerimizin odak noktasını oluşturan sizlerin taleplerini yerinde öğrenmek, yüz yüze fikir alışverişinde bulunmak ve neticesinde Oda hizmetlerine yön vermek için buradayız. Tüm üyelerimizi ayrı ayrı ziyaret etmek için gayret gösteriyoruz. Bu toplantılar sizlerin fikirlerini, sıkıntılarını ve taleplerini öğrenmek adına önemli bir fırsat olmaktadır. Sorunlarınızı Ticaret Odası'na iletmekten çekinmeyin. Yetkimiz ve imkanımız dahilinde çözüm bulmak için çalışıyoruz" dedi. - AYDIN