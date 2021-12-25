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Ne kadar alacaksınız? Emekli, memur, yaşlı, engelli, yakınına bakan! İşte oranlar - Son Dakika

Ne kadar alacaksınız? Emekli, memur, yaşlı, engelli, yakınına bakan! İşte oranlar

25.12.2021 09:46
Ne kadar alacaksınız? Emekli, memur, yaşlı, engelli, yakınına bakan! İşte oranlar

Milyonlar dört gözle ocak zammını beklerken; memur ve emeklilerin yanı sıra; engelli, yaşlı, bakım maaşı alanların alacağı ücretler de merak ediliyor. İşte enflasyon oranına göre, tüm kesimlerin alacağı maaşlar.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Emekli ve memura ek zam yapılması gündemde olduğu için; aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 31 liraya yükselecek. Memurlara ilave bir zam daha planlanırken; bir artış da aile yardımında olacak.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ ARTACAK

Sabah'ın haberine göre; memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de zamlanacak. 135 liradan, yılın ilk yarısında 400, ikinci yarısında 428 liraya çıkacak.

MEMUR EMEKLİSİ NE ALACAK?

Ocak zammı yüzde 16.2 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 806 liraya ulaşacak.

Memur emeklilerinin de Ocak'ta memurlar için planlanan ek zamdan yararlanması bekleniyor.

BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yani Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak. Buna göre en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 132 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 683 liraya yükselecek.

SSK'LILAR NE ALACAK?

SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 996 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 857 liraya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur'lulara bu artışa ilaveten ekstra iyileştirme için de hazırlıklar sürüyor.

ENGELLİ YAKINI NE ALACAK?

Engelli yakınlarına ödenen aylık 661,13 liradan, artış yüzde 16.2 olursa 768,23 liraya çıkacak.

YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Memur zammı yüzde 16.2 olursa 65 yaş aylığı 828,21 liradan 962,38 liraya çıkacak. Asgari ücretteki artışla bu aylığı almak kolaylaşacak. Kişinin kendisinin ve eşinin geliri toplamı 2 bin 835 liranın altındaysa aylık bağlanacak.

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 16.2'lik artış tahminine göre yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 768,23, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 152 lira 34 kuruşa yükselecek. Bu aylıktan yararlanmak için aranan hane içinde kişi başı gelir sınırı 852 liradan bin 417 liraya çıkacak.

EVDE BAKIM DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 797 lira tutarındaki aylık, artış yüzde 16.2 olursa 2 bin 89 liraya ulaşacak. Bu destek için hane içinde kişi başı gelir sınırı 2 bin 835 lira oldu.

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Emek Der, Engelli, Bağkur, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ne kadar alacaksınız? Emekli, memur, yaşlı, engelli, yakınına bakan! İşte oranlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ne kadar alacaksınız? Emekli, memur, yaşlı, engelli, yakınına bakan! İşte oranlar - Son Dakika
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