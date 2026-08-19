Nemrut Kalderası Milli Park Oldu

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan alanın "Nemrut Kalderası Milli Parkı" ilan edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan alan, "Nemrut Kalderası Milli Parkı" olarak belirlendi.