Nevşehir'in coğrafi işaretli kabak çekirdeği tezgahlarda yerini almaya başladı

Nevşehir'in coğrafi işaretli kabak çekirdeği tezgahlarda yerini aldı.

Hasat zamanı gelen kabaklar, çiftçiler tarafından toplanıp ardından makinalarla çekirdekleri çıkartılıyor. 5 ila 10 gün gibi bir sürede ince bir şekilde tarlalara serilerek güneşte kurutulan kabak çekirdekleri bölgedeki taş fırınlarda kavruluyor. Kabak çekirdeği üreticisi Halit Yaşar Küçüközer, çekimden sonra kabak çekirdeklerinin tarlalara serilerek doğal ortamda 1 hafta kurutulduğunu söyledi. Küçüközer, "Çekirdeklerin üzerini geceleri kapatıyoruz. Sabaha karşı nem yağıyor. Çekirdeklerimizi nemden korumamız gerekiyor. Kapatmazsak kurutma süresi biraz daha uzamış oluyor. Başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya lezzetimizi sunmaktayız. Bundan da gurur duyuyoruz" dedi.

Çiftçi Hatice Aydere de, "Kabak çekirdeği üretimi çok zor ve zahmetli bir iş. Yaz boyunca dikiminden sökümüne, kurutulmasından kavrulmasına kadar birçok aşamaları var. Bölgemizin kabak çekirdeği meşhurdur" şeklinde konuştu.

Nevşehir'in coğrafi işaretli kabak çekirdeğinin en büyük özelliğinin süt, un ve tuz ile kavrulması olduğunu söyleyen Mustafa Büyükbaş, "Bölgemizin tescilli kabak çekirdeğini bu taş fırınlarda kavuruyoruz. Bölgemizde iki çeşit kabak çekirdeği bulunuyor. Birincisi süt ile kavrulan, diğeri de yaş kavrulan kabak çekirdeklerimiz var. Kendi yaşıyla kavrulan kabak çekirdeği yılda sadece üç ay bulunuyor. Bu çekirdekler hasat sonrasında elle ayıklanarak yaş olarak kavruluyor. Sütlü olan kabak çekirdekleri de üretici tarafından doğal ortamlarda güneş ısısında kurutuluyor. Bu çekirdekler daha sonra süt ile tekrar nemlendirilerek un ve tuz karışımıyla tekrar kavruluyor" dedi. - NEVŞEHİR